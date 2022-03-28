النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۹مشاهدات
‍ پ

إجلاء آلاف الأشخاص إثر حرائق غابات في كولورادو وسط محاولات إخماد متواصلة

تلقى نحو 19 ألف شخص في ولاية كولورادو الأمريكية أوامر بإخلاء منازلهم بسبب حرائق كبيرة إندلعت في ظل الجفاف المخيم على المنطقة.
رمز الخبر: ۶۵۰۸۴
تأريخ النشر: 28 March 2022

ووفقًا للسلطات في مدينة بولدر، التي تقع على بعد 50 كيلومتر من دنفر عاصمة الولاية، بدت الحرائق أقل خطورة صباح الأحد، لكن بقي أكثر من 1600 شخص قيد أوامر الإجلاء.

وقال المسؤول في الإطفاء مايك سميث، إن "الحريق تم احتواؤه بنسبة 21%"، مضيفًا أنه "لم يتم الإبلاغ عن إصابات حاليا، ولم يدمر أي مبنى".

وأشار إلى أن "اندلاع مثل هذه الحرائق قبل وقت طويل من بداية الصيف، يجعلنا قلقين قليلا بشأن الموسم المقبل".

وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية في بولدر، أن تكون درجات الحرارة قريبة من المعدل العام، لكن أقل حدة من السبت.

ودمّرت حرائق هائلة اندلعت في كانون الاول/ديسمبر الماضي، أحياء كاملة في هذا الجزء من كولورادو، في ظاهرة غير عادية خلال فصل الشتاء، حيث اشتعلت مئات المنازل مما أجبر عشرات آلاف السكان على الفرار.

وشهد هذا الجزء من الولايات المتحدة حرائق متواترة ومدمرة خلال السنوات الأخيرة، إذ عانت كاليفورنيا وأوريغون من حرائق غير مسبوقة.

ويرجح أن تتواصل شدة الجفاف وموجات ارتفاع درجات الحرارة، بفعل ظاهرة الاحتباس الحراري، ما يعني توفير ظروف مثالية لحرائق الغابات.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
جمعية الوفاق: "قمة النقب" محاولة يائسة للاعتداء على استقرار وسلامة دول المنطقة
القوات الروسية تواصل توسيع الطوق الآمن حول اقليم دونباس بالاسبوع الخامس للعملية العسكرية
النائب الحاج حسن: يهدفون إلى اضعاف تمثيل المقاومة النيابي لفرض الشروط الأميركية على البلد
عودة الطوابير إلى محطات الوقود رغم ارتفاع سعرها للمرة الرابعة خلال اسبوع
1317 شهيدا وجريحا بغارات التحالف السعودي على الأسواق منذ بدء الحرب على البلاد
إصابة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بكورونا وبلينكن يخضع للاختبار
الحلبوسي يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي و6 وزراء على خلفية قانون الأمن الغذائي
الماكينة الانتخابية لحركة امل تعلن جهوزيتها لخوض الانتخابات النيابية
المجلس السياسي الأعلى: مبادرة الرئيس المشاط واقعية ونحن مع السلام المشرف
حزب الله يحذر من المشاريع الأميركية للنيل من المقاومة بالضغط على البيئة الحاضنة
لافروف: العقوبات الغربية جزء من الحرب الشاملة ضد روسيا والتي تهدف إلى وقف تطورها
الكاظمي يؤكد ضرورة منع أي انعكاس سلبي للأزمات السياسية على الشارع العراقي
السيد صفي الدين: من يرفض العروض الايرانية مسؤول مباشر عما يصيب اللبنانيين
الملك الأردني خلال لقائه عباس: نقف معكم باستمرار وسيبقى موقفنا دائما مع فلسطين
وقفتان تضامنيتان في اللاذقية وطرطوس دعماً لروسيا
قمّة النقب تُختتم بالتأكيد على "نبذ الإرهاب وتعزيز السلام"
قمة "تاريخية" في النقب بمشاركة وزراء خارجية امريكا والإمارات والبحرين ومصر والمغرب
طيران التحالف السعودي يستهدف محطة للوقود في محافظة صعدة
قبيل زيارة منتظرة لبلينكن .. رئيس الأركان يستقبل وفدًا عسكريًا روسيًا
رئيس البرلمان يبحث مع وزير العدل العراقي تعزيز التعاون في المجال التشريعي والعمل البرلماني
صنعاء تحيي اليوم الوطني للصمود بمسيرة حاشدة والمشاركون يؤكدون: خيار المواجهة هو الخيار الصائب
الحلبوسي: يجب الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية
ميقاتي يبحث مع وزيري خارجية الاردن وسلطنة عمان سبل تعزيز العلاقات
الدفاع: مقتل 50 من القوات الأوكرانية وتدمير 91 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
بلينكن يبحث مع الرئيس الصهيوني العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية
مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية يصل الخرطوم
نسعى لاعادة التعافي الاقتصادي والمالي للبنان.. والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة
علماء صغار في حلب يبدعون بإنجاز مشاريع تكنولوجية مصغرة تبحث مستقبلاً أفضل للبلاد
الرئيس عباس يدلي بصوته في الانتخابات المحلية في مدينة البيرة
إصابة مواطن يمني بجروح جراء استهداف الجيش السعودي لمديرية رازح في صعدة