الدفاع: تدمير 36 منشأة عسكرية في اوكرانيا واسقاط 5 مقاتلات "سوخوي" و19 درون خلال يوم أمس

اعلن الناطق باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف إن أكثر من 1700 دبابة ومدرعات أوكرانية وأكثر من 300 طائرة مسيرة دمرت منذ بدء العملية الخاصة في اوكرانيا.

وقال الجنرال كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الاثنين: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة ، تم تدمير 308 مسيرة بدون طيار و 1713 دبابة وعربة ومدرعة قتالية و 170 راجمة صواريخ و 715 مدفعاً ميدانيا وهاون اضافة الى 1557 قطعة عسكرية اخرى".

وأضاف: "خلال يوم 27 مارس، شنت القوات الجوية ضربات على 36 منشأة عسكرية في أوكرانيا ودمرتها، بينها موقعان قيادة ونظامان للصواريخ المضادة للطائرات وراجمة صواريخ وثلاثة مستودعات للذخيرة ومستودعين للوقود".

وتابع قائلاً: "أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية أربع طائرات من طراز سوخوي24 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق منطقة تشرنيهوف اثنتان منها في منطقة ريبكا واثنتان في منطقة غورودنيا، كما تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سوخوي27 بالقرب من كراماتورسك بمنطقة دونيتسك".

وأكد متحدث وزارة الدفاع الروسية انه تم اسقاط 19 طائرة بدون طيار خلال يوم امس.

وأضاف البيان أن مجموعة من القوات الروسية توغلت في عمق كيلومترين في دفاعات اللواء 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ووصلت إلى الضواحي الجنوبية لبلدة نوفوسيلوفكا في دونيتسك.

وبحسب البيان، فإن وحدات تابعة لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية تقدمت خلال هجومها لمسافة خمسة كيلومترات، واستولت على بلدتي إيفانوفكا ونوفوسادوفويه ووصلت إلى خط تيرني على الحدود مع جمهورية دونيتسك.

يواصل الجيش الروسي ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية لليوم الـ33، وسط توقعات بانعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين وفدي موسكو وكييف بوساطة تركية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قال انها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز