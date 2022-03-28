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سلطات الاحتلال تعلن تعيين ملحق عسكري في البحرين قريبًا

أعلن السفير الإسرائيلي في المنامة، إيتان نائيه، أن كيان الاحتلال سيعين ملحقًا عسكريًا في مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في ​البحرين​ قريبًا.
رمز الخبر: ۶۵۰۷۸
تأريخ النشر: 28 March 2022

وقال نائيه في حديث لراديو ​"الجيش الإسرائيلي​": "سيحدث هذا قريبًا، تعيين ملحق بالأسطول"، مضيفًا أن الموعد لم يتحدد بعد.

وأشار إلى أنه "يتم هذا في خضم إجراءات بيروقراطية متعددة. أعتقد أنه بحلول الصيف سيكون لدينا طاقم عمل على نحو أكثر اكتمالا إلى جانب مسؤولين آخرين سينضمون إلى السفارة".

من جهة أخرى، أكد نائيه استمرار قمة النقب، وقال: "تم إطلاع وزراء الخارجية على ما حصل في الخضيرة من قبل الوزير يائير لبيد. رغم ذلك تستمر القمة حسب الخطة".

ويُختتم الاثنين اجتماع وزراء خارجية أربع دول عربية، مع نظيرهم الصهيوني يائير لابيد والأمريكي أنتوني بلينكن، في مدينة النقب المحتلة جنوب فلسطين.

ومساء الأحد، جمعت مأدبة عشاء في مدينة النقب بالداخل المحتل، وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، بجانب وزيري خارجية الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، على أن يستأنف لقاء العمل بينهم صبيحة اليوم الاثنين، لعدة ساعات.

ولم يتفق الوزراء الستة بعد على صيغة بيان مشترك لـ"قمة النقب"، لصعوبة تجاوز الخلافات غير القليلة، فيما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن أطراف القمة سيصدرون بيانات مستقلة في وقت لاحق من الاثنين.

ولم يُعرف جدول أعمال القمة السداسية تحديدًا، إلا أنها تأتي في ظل تقارير حول قرب تمخض المحادثات النووية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى عن اتفاق وسط معارضة "إسرائيلية".

المصدر:يونيوز

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