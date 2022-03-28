النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۲مشاهدات
‍ پ

حزب الله: العملية الاستشهادية في الخضيرة تؤكد ثبات الشعب الفلسطيني وإرادته الصلبة في مواجهة الاحتلال

بارك حزب الله "للشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة ومجاهديه الشرفاء بالعملية الاستشهادية النوعية في مدينة الخضيرة التي تؤكد ثبات هذا الشعب وإرادته الصلبة في مواجهة الاحتلال بكل الامكانات والادوات المتاحة وبما يتناسب مع طبيعة المعركة وطرق المواجهة المختلفة وهي مصداق لقوله تعالى: {أن تقوموا لله مثنى وفرادى}".
رمز الخبر: ۶۵۰۷۶
تأريخ النشر: 28 March 2022

وأكد حزب الله في بيان اليوم الاثنين، أن "هذه العملية هي عملية القرار الفلسطيني المقاوم والمستقل، وهي أهم وأبلغ رد عملي على لقاءات التطبيع الشائنة والخيانية التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية مع كيان العدو، وهي لقاءات عديمة الأهمية فاقدة التأثير لأن القرار الحقيقي هو قرار الشعب الفلسطيني الذي يؤكد كل يوم أن لا مكان للصلح والتطبيع مع هذا العدو المجرم، بل هي مواجهة بطولية متصاعدة حتى النصر والتحرير الكامل".

وقُتل مستوطنين اثنين مساء اليوم في عملية اطلاق نار وقعت في الخضيرة المحتلة، كما أصيب عدد آخر بينهم عناصر من شرطة الاحتلال بجروح وصفت بالخطيرة.

وتأتي هذه العملية بالتزامن مع استضافة كيان الاحتلال الاسرائيلي قمة "تاريخية" تشارك فيها دول عربية في النقب بالداخل المحتل.

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزراء خارجية مصر والإمارات، والمغرب، والبحرين، الى الاراضي المحتلة اليوم الاحد للمشاركة في قمة النقب.

ولا يُعرف جدول أعمال القمة السداسية تحديدًا، إلا أنها تأتي في ظل تقارير حول قرب تمخض المحادثات النووية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى عن اتفاق وسط معارضة "إسرائيلية".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
جمعية الوفاق: "قمة النقب" محاولة يائسة للاعتداء على استقرار وسلامة دول المنطقة
القوات الروسية تواصل توسيع الطوق الآمن حول اقليم دونباس بالاسبوع الخامس للعملية العسكرية
النائب الحاج حسن: يهدفون إلى اضعاف تمثيل المقاومة النيابي لفرض الشروط الأميركية على البلد
عودة الطوابير إلى محطات الوقود رغم ارتفاع سعرها للمرة الرابعة خلال اسبوع
1317 شهيدا وجريحا بغارات التحالف السعودي على الأسواق منذ بدء الحرب على البلاد
إصابة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بكورونا وبلينكن يخضع للاختبار
الحلبوسي يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي و6 وزراء على خلفية قانون الأمن الغذائي
الماكينة الانتخابية لحركة امل تعلن جهوزيتها لخوض الانتخابات النيابية
المجلس السياسي الأعلى: مبادرة الرئيس المشاط واقعية ونحن مع السلام المشرف
حزب الله يحذر من المشاريع الأميركية للنيل من المقاومة بالضغط على البيئة الحاضنة
لافروف: العقوبات الغربية جزء من الحرب الشاملة ضد روسيا والتي تهدف إلى وقف تطورها
الكاظمي يؤكد ضرورة منع أي انعكاس سلبي للأزمات السياسية على الشارع العراقي
السيد صفي الدين: من يرفض العروض الايرانية مسؤول مباشر عما يصيب اللبنانيين
الملك الأردني خلال لقائه عباس: نقف معكم باستمرار وسيبقى موقفنا دائما مع فلسطين
وقفتان تضامنيتان في اللاذقية وطرطوس دعماً لروسيا
قمّة النقب تُختتم بالتأكيد على "نبذ الإرهاب وتعزيز السلام"
قمة "تاريخية" في النقب بمشاركة وزراء خارجية امريكا والإمارات والبحرين ومصر والمغرب
طيران التحالف السعودي يستهدف محطة للوقود في محافظة صعدة
قبيل زيارة منتظرة لبلينكن .. رئيس الأركان يستقبل وفدًا عسكريًا روسيًا
رئيس البرلمان يبحث مع وزير العدل العراقي تعزيز التعاون في المجال التشريعي والعمل البرلماني
صنعاء تحيي اليوم الوطني للصمود بمسيرة حاشدة والمشاركون يؤكدون: خيار المواجهة هو الخيار الصائب
الحلبوسي: يجب الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية
ميقاتي يبحث مع وزيري خارجية الاردن وسلطنة عمان سبل تعزيز العلاقات
الدفاع: مقتل 50 من القوات الأوكرانية وتدمير 91 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
بلينكن يبحث مع الرئيس الصهيوني العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية
مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية يصل الخرطوم
نسعى لاعادة التعافي الاقتصادي والمالي للبنان.. والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة
علماء صغار في حلب يبدعون بإنجاز مشاريع تكنولوجية مصغرة تبحث مستقبلاً أفضل للبلاد
الرئيس عباس يدلي بصوته في الانتخابات المحلية في مدينة البيرة
إصابة مواطن يمني بجروح جراء استهداف الجيش السعودي لمديرية رازح في صعدة