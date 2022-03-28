النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ
خلال مؤتمر صحفي مشترك ..

بينيت يحذّر بلينكن من رفع الحرس الثوري من لائحة الإرهاب

حذّر رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، نفتالي بينيت، للمرة الثانية، من رفع الحرس الثورة الاسلامية الايراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية من قبل الولايات المتحدة، فيما شدد وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن أنه لا يجب أن تمتلك إيران أبدًا السلاح النووي، سواء تم الاتفاق معها أم لا.
رمز الخبر: ۶۵۰۷۱
تأريخ النشر: 28 March 2022

حذّر رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، نفتالي بينيت، للمرة الثانية، من رفع الحرس الثورة الاسلامية الايراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية من قبل الولايات المتحدة، معتبرًا أنه أمر خطير.

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن في القدس، اليوم الأحد، قال بينيت: "يساورنا القلق بشأن نية شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة".

وأضاف بينيت أن كيان الاحتلال الاسرائيلي "يأمل أن تستجيب واشنطن لدعوات عدم رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية".

وشدّد على أن تحالف الكيان الصهيوني مع الولايات المتحدة، لم يكن أقوى في أي وقت أكثر من الآن.

كما أعلن بينيت خلال المؤتمر نفسه، منح 20 ألف تصريح عمل إضافي لعمال من غزة، من أجل تحسين أوضاع سكان القطاع خلال شهر رمضان.

من جانبه شدد بلينكن على أنه لا يجب أن تمتلك إيران أبدًا السلاح النووي، سواء تم الاتفاق معها أم لا، وقال: "باتفاق أو بدون اتفاق سنواصل العمل مع شركائنا لمواجهة الأنشطة الإرهابية الإيرانية".

وقال بلينكن في ختام اجتماعه بالقدس مع رئيس وزراء الاحتلال: "نحن نتفق وموحدين في مواجهة التحديات التي تشكلها إيران بما في ذلك برنامجها النووي، ولا يوجد أي خلاف بيننا على أن إيران يجب أن لا تمتلك أبدا السلاح النووي، وما إذا كانت هناك عودة إلى الاتفاق حول الاتفاق النووي الإيراني او لا، فإن هذا المبدأ لن يتغير ولا التزامنا به".

وأضاف: "لقد أطلعت رئيس الوزراء على الجهود الدبلوماسية الجارية حول الاتفاق، وسواء أكان هناك اتفاق أم لا، فإننا سنواصل العمل معًا ومع شركائنا الآخرين لمواجهة النشاط الإيراني المقوض للاستقرار في المنطقة كما شهدنا مؤخرًا في هجمات الحوثيين على البنى التحتية المدنية في الإمارات العربية المتحدة والسعودية، وهي أنشطة إرهابية مدعومة من إيران".

وعلى صعيد ملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، جدّد الوزير الأمريكي دعم واشنطن لحل الدولتين المتفاوض عليه بين الفلسطينيين والصهانية.

وأشار إلى أن لقاءات وزراء صهاينة مع مسؤولين بالسلطة الفلسطينية خطوة مشجعة، موضحًا أنه بحث مع الجانب الإسرائيلي كيف يكون رمضان هادئًا خاصة في مدينة القدس.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
جمعية الوفاق: "قمة النقب" محاولة يائسة للاعتداء على استقرار وسلامة دول المنطقة
القوات الروسية تواصل توسيع الطوق الآمن حول اقليم دونباس بالاسبوع الخامس للعملية العسكرية
النائب الحاج حسن: يهدفون إلى اضعاف تمثيل المقاومة النيابي لفرض الشروط الأميركية على البلد
عودة الطوابير إلى محطات الوقود رغم ارتفاع سعرها للمرة الرابعة خلال اسبوع
1317 شهيدا وجريحا بغارات التحالف السعودي على الأسواق منذ بدء الحرب على البلاد
إصابة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بكورونا وبلينكن يخضع للاختبار
الحلبوسي يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي و6 وزراء على خلفية قانون الأمن الغذائي
الماكينة الانتخابية لحركة امل تعلن جهوزيتها لخوض الانتخابات النيابية
المجلس السياسي الأعلى: مبادرة الرئيس المشاط واقعية ونحن مع السلام المشرف
حزب الله يحذر من المشاريع الأميركية للنيل من المقاومة بالضغط على البيئة الحاضنة
لافروف: العقوبات الغربية جزء من الحرب الشاملة ضد روسيا والتي تهدف إلى وقف تطورها
الكاظمي يؤكد ضرورة منع أي انعكاس سلبي للأزمات السياسية على الشارع العراقي
السيد صفي الدين: من يرفض العروض الايرانية مسؤول مباشر عما يصيب اللبنانيين
الملك الأردني خلال لقائه عباس: نقف معكم باستمرار وسيبقى موقفنا دائما مع فلسطين
وقفتان تضامنيتان في اللاذقية وطرطوس دعماً لروسيا
قمّة النقب تُختتم بالتأكيد على "نبذ الإرهاب وتعزيز السلام"
قمة "تاريخية" في النقب بمشاركة وزراء خارجية امريكا والإمارات والبحرين ومصر والمغرب
طيران التحالف السعودي يستهدف محطة للوقود في محافظة صعدة
قبيل زيارة منتظرة لبلينكن .. رئيس الأركان يستقبل وفدًا عسكريًا روسيًا
رئيس البرلمان يبحث مع وزير العدل العراقي تعزيز التعاون في المجال التشريعي والعمل البرلماني
صنعاء تحيي اليوم الوطني للصمود بمسيرة حاشدة والمشاركون يؤكدون: خيار المواجهة هو الخيار الصائب
الحلبوسي: يجب الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية
ميقاتي يبحث مع وزيري خارجية الاردن وسلطنة عمان سبل تعزيز العلاقات
الدفاع: مقتل 50 من القوات الأوكرانية وتدمير 91 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
بلينكن يبحث مع الرئيس الصهيوني العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية
مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية يصل الخرطوم
نسعى لاعادة التعافي الاقتصادي والمالي للبنان.. والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة
علماء صغار في حلب يبدعون بإنجاز مشاريع تكنولوجية مصغرة تبحث مستقبلاً أفضل للبلاد
الرئيس عباس يدلي بصوته في الانتخابات المحلية في مدينة البيرة
إصابة مواطن يمني بجروح جراء استهداف الجيش السعودي لمديرية رازح في صعدة