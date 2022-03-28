بلينكن يبحث مع الرئيس الصهيوني العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية

استقبل رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم الاحد وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن والوفد المرافق.

وبحث هرتسوغ وبلينكن خلال لقائهما العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية، حيث جدد بلينكن دعم بلاده للاحتلال الاسرائيلي بكافة المجالات.

واستهل بلينكن الذي وصل ليلا الى تل ابيب، لقاءاته اليوم الأحد باجتماع مع نظيره الإسرائيلي في مقر وزارة خارجية الاحتلال بالقدس المحتلة.

كما سيلتقي بلينكن لاحقا اليوم في القدس مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية نفتالي بينيت ووزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.

كما من المقرر أن يتوجه بلينكن عصر اليوم إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وشخصيات من المجتمع المدني الفلسطيني قبل أن يعود إلى تل ابيب للمشاركة في افتتاح اجتماع رفيع يعقد في بلدة "سديه بوكير" بالنقب جنوبي فلسطين المحتلة بحضور وزراء خارجية كل من "إسرائيل" ومصر والإمارات والبحرين والمغرب.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى قوله إن "قمة النقب ليس من المتوقع أن تتناول الملف الإيـراني فقط، وإنما الحرب بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساتها على الاقتصاد والطاقة".

وأضاف المصدر الدبلوماسي الإسرائيلي إنه "من المتوقع أن يستمع وزير الخارجية الأميركي بلينكن إلى وزراء الخارجية العرب حول مخاوفهم بشأن تداعيات توقيع الاتفاقية النووية".

وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن "هذه اللقاءات تهدف بالأساس إلى مناقشة المخاوف الإسرائيلية من إمكانية توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع طهران وإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة (الإرهاب) وتشكيل جبهة موحدة وتحالف مشترك لمواجه إيران في المنطقة".

المصدر:يونيوز