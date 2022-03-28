 بلينكن: لا نهدف لتغيير النظام السياسي في روسيا.. ونلتزم بمنع ايران امتلاك سلاح نووي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ان بلاده ليست لديها استراتيجية لتغيير النظام السياسي في روسيا موضحا ان هذا القرار يعود لشعبها. وشدد التزام بلاده " بالمبدأ الأساسي المتمثل في منع إيران من امتلاك السلاح النووي لا يتزعزع".

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن غياب خطط لدى واشنطن لتغيير الحكومة في روسيا، بعد أن قال الرئيس جو بايدن أمس إنه "لا يجوز" أن يبقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الحكم.

وأوضح بلينكن، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأحد مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، أن بايدن قصد في كلامه بأنه "لا يجوز تمكين بوتين من خوض حرب والانخراط في عدوان على أوكرانيا أو أي دولة أخرى".

وقال الوزير الامريكي: "ليست لدينا استراتيجية لتغيير النظام في روسيا أو أي مكان آخر، وفي هذه الحالة وأي حالة أخرى تعود هذه المسألة إلى شعب هذا البلد. يتوقف الأمر على الشعب الروسي".

وفي بداية كلمته، علق بلينكن على جولة الرئيس بايدن الأوروبية وقال انها "أظهرت للعالم كله قوة تحالف الناتو مع أوكرانيا".

وتابع "رأينا وحدة في الموقف مع أوروبا، ونقف إلى جانب الشعب الأوكراني"، معتبرًا أنّ "لنا مصالح مهمة في ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​، وسنواصل الاهتمام بها".

وفي الوقت نفسه، أكد بلينكن أن الاستراتيجية التي تنتهجها واشنطن تقضي بدعم أوكرانيا وتعزيزها وإمدادها بالمعدات العسكرية اللازمة كي تدافع عن نفسها أمام "الغزو الروسي"، بالإضافة إلى تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.

واستطرد قائلا "سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو ونواصل إمداد الأوكرانيين بالسلاح".

وشدد الوزير على أن الولايات المتحدة ترغب في ألا تكون "إسرائيل" "الباب الخلفي لروسيا" كي تلتف على العقوبات الغربية المفروضة عليها في ظل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

واردف "نقدر الوساطة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي ​نفتالي بينيت​، لحل الأزمة في أوكرانيا".

وفي سياق آخر، أكد بلينكن "التزام واشنطن بالمبدأ الأساسي المتمثل في منع إيران من امتلاك السلاح النووي لا يتزعزع".

وقال ان "نشاط إيران المزعزع للاستقرار تضاعف منذ انسحابنا من الاتفاق النووي ودعم حماس وهجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية مثال على ذلك".

وشدد بلينكن على اننا "متفقون على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي" مضيفا إننا "سنستمر بالوقوف في وجه إيران إذا واصلت تهديد حلفائنا في المنطقة".

وأكّد بلينكن، "أننا نستمر بالوقوف في وجه ايران، إذا واصلت تهديد حلفائنا في المنطقة"، موضحًا أنّ "التطبيع أصبح أمرًا طبيعيًا، ونعمل على ضم المزيد من الدول لاتفاقات إبراهام".

واعلن "أننا سنزيد المساعدات الإنسانية ودعم القطاع الخاص في الجانب الفلسطيني، ونسعى للهدوء في شهر رمضان".