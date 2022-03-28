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وزير الخارجية الإسرائيلي: لدينا خلافات مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي مع إيران

اعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، أن "إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج الإيراني النووي". وأضاف "إيران ليست مشكلة لإسرائيل وحدها ولا يمكن للعالم التساهل مع إيران نووية والحرس الثوري".
رمز الخبر: ۶۵۰۶۷
تأريخ النشر: 27 March 2022

اعترف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، بوجود خلافات بين "إسرائيل" والولايات المتحدة بشأن إمكانية التوصل لاتفاق خلال مفاوضات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا أن "إسرائيل" ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج الإيراني النووي.

موقف لابيد، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن من القدس المحتلة اليوم الأحد، في مستهل قمة يحضرها وزراء خارجية 4 دول عربية وهم مصر والبحرين اولمغرب والامارات.

وقال "لدينا خلافات مع واشنطن بالنسبة للاتفاقية النووية وانعكاساتها لكن الحوار المفتوح جزء من قوة صداقتنا".

وأضاف "إيران ليست مشكلة إسرائيلية، العالم كله لا يستطيع السماح بإيران نووية، ولا يستطيع السماح بأن يواصل الحرس الثوري نشر الرعب في جميع أنحاء العالم".

وأشار لابيد إلى أن "إسرائيل والولايات المتحدة ستواصلان العمل معا لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية".

وأردف "ستفعل إسرائيل كل ما تعتقد أنه ضروري لوقف النووي الإيراني".

وقال لابيد "تحدثنا عن الغزو الروسي لأوكرانيا وإمكانية توقيع الاتفاق النووي. أدانت إسرائيل الغزو منذ اليوم الأول للحرب".

المصدر:يونيوز

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