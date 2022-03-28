وزيرة النقل الإسرائيلية تغادر إلى الإمارات اليوم لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

تجري وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى الإمارات للقاء مسؤولين بالدولة وتوقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم بين البلدين.

وتزور ميخائيلي، عضو الكنيست، اليوم دبي، حيث ستعقد اجتماعات حول قضايا النقل والبنية التحتية.

واوضحت وسائل اعلام عبرية، ان الوزيرة ستلتقي بكبار الشخصيات الإدارية في مجال النقل والبنية التحتية ومع شخصيات بارزة في مجالات النقل والطيران، والخدمات اللوجستية.

هذا ومن المقرر أن توقع الوزيرة، خلال زيارتها، اتفاقية شحن مع "وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل محمد المزروعي، وزيارة ميناء جبل علي للاطلاع على الإمكانات التجارية للتعاون عن قرب، إذ أن الاتفاقية ستعمل على تعزيز وتحسين الروابط البحرية بين الطرفين، وإنشاء ممر بحري فعال ورخيص وسريع للتجارة وخلق فرص لدول الشحن الوطنية في كلا البلدين".

كما ستعقد الوزيرة اجتماعات حول "الاستفادة من إمكانات الرحلات الجوية الإسرائيلية الإماراتية، وستلتقي مع الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تحسين حرية الحركة للمواطنين الإسرائيليين المقيمين في الإمارات واتفاقية الاعتراف المتبادل وتحويل رخص القيادة."

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الزيارة الخارجية الأولى للوزيرة في دورها الحالي وتهدف إلى تعزيز التطبيع بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والإمارات، لتعزيز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات النقل والطيران والنقل بين البلدين.

المصدر:يونيوز