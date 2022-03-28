لجنة الانتخابات تعلن النتائج النهائية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، النتائج النهائية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، التي جرت في 50 هيئة محلية بالضفة الغربية يوم أمس، وتضمنت النتائج عدد الأصوات والمقاعد التي فازت بها كل قائمة، إضافة إلى أسماء الفائزين.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، إن نسبة الاقتراع النهائية في المرحلة الثانية بلغت 53.69% من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 715,413، مبيناً أن هذه النسبة صدرت بعد انتهاء كافة المقترعين المتواجدين داخل المراكز من الإدلاء بأصواتهم.

ولفت في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، في المركز الإعلامي داخل مقر اللجنة بالبيرة، إلى أن "عدد المقترعين الإجمالي وصل إلى 384 ألف، وأن نسبة الأوراق الصحيحة من هذه الأصوات بلغت 97%، ونسبة الأوراق البيضاء 1% والأوراق الباطلة 2%."

وأضاف ناصر أن لجنة الانتخابات المركزية اجتمعت صباح اليوم، ونظرت في كافة الشكاوى والتقارير المقدمة من هيئات الرقابة، ورأت أن أياً من هذه الشكاوى لا تؤثر على نتائج الانتخابات، وعليه أقرت اللجنة النتائج الرسمية للانتخابات.

وأشاد بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الانتخابات المحلية، "التي تشكل رسالة مهمة للمشاركة في الانتخابات"، مثمنا دور الحكومة واتخاذها قرارات من شأنها تسهيل عملية الانتخابات.

كما شكر الأجهزة الأمنية التي قامت بجهد مميز وحافظت على الانضباط ولم تتدخل في عملية الانتخابات، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الداخلية وجهاز الشرطة، وهيئة الشؤون المدنية والارتباط العسكري، وممثلي وسائل الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية، والمراقبين المحليين والدوليين، الذين ساهموا في إنجاح العملية الانتخابية.

وبينت لجنة الانتخابات أن نسبة المقاعد التي حصلت عليها القوائم المستقلة بلغت 64.4% من العدد الكلي للمقاعد المتنافس عليها والبالغة 632 مقعداً، بينما حازت القوائم الحزبية على 35.6%.

كما أعلنت أسماء القوائم ومرشحيها الفائزين بالتزكية في 23 هيئة محلية ترشحت في كل منها قائمة انتخابية واحدة مكتملة.

المصدر:يونيوز