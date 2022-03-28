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باشاغا يتهم الدبيبة بإفشال الانتخابات الليبية ويؤكد: لا مخرج من الأزمة الحالية غير التوافق

قال رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا إن عدم التزام رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بتعهده بعدم المشاركة في الانتخابات كان من أسباب فشلها. واكد انه لا مخرج من الأزمة الحالية في ليبيا غير التوافق.
رمز الخبر: ۶۵۰۵۸
تأريخ النشر: 27 March 2022

قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا إن عدم التزام رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بتعهده بعدم المشاركة في الانتخابات كان من أسباب فشلها.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية امس السبت: "من العام 2011 والحكومات الليبية المتتالية سلمت بسلاسة، وحتى حكومة الإنقاذ استجابت بعد مدة قصيرة، لكن حكومة الدبيبة، لم تفعل وهذه مشكلة أخلاقية قبل أن تكون سياسية".

وتابع قائلا: "الدبيبة لم يكن ينوي إجراء الانتخابات منذ البداية وأبلغ أطرافا خارجية وداخلية أنه سيستمر لعامين وأكثر، ولن يكون هناك انتخابات".

وبخصوص بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قال رئيس الحكومة المكلف إنه "على تنسيق كامل معها"، ويواصل دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

كما أشار إلى تقديمه تعهدات أمام مجلس النواب للوصول إلى الانتخابات، معتبرا أن ذلك ضمانة كافية لعدم استمرار حكومته في السلطة.

وأوضح باشاغا أنه لم يتشاور مع دول صديقة، لم يسمها، قبل تشكيل الحكومة، معتبرا أن ذلك تسبب بصعوبات.

وشدد باشاغا على أن لا مخرج من الأزمة الحالية في ليبيا غير التوافق، وذلك عبر الآليات التي نص عليها الحوار السياسي، مؤكدا أنه لا يمكن إنكار القوى الفاعلة على الأرض شرقا وغربا، سياسيا وعسكريا.

المصدر:يونيوز

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