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المقاومة الشعبية: لقاء النقب يهدف إلى ضرب محور المقاومة

رمز الخبر: ۶۵۰۵۷
تأريخ النشر: 27 March 2022

قال القيادي في حركة المقاومة الشعبية، خالد الأزبط، إن الاجتماع المزمع عقده في النقب بمشاركة وزراء خارجية عرب، وبهذا التوقيت بالتحديد وفي النقب التي هي محط المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني ضد التهويد الصهيوني وضد المخططات الأمريكية في المنطقة، وبهذا الكم من دول التطبيع، هو بالتأكيد يهدف إلى ضرب محور المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية وضرب القضية الفلسطينية.

وفي تصريحات لوكالة يونيوز، أضاف الأزبط أن "هذا المحور هو محور الشر الجديد في مواجهة إيران ومن معها بالتأكيد اليوم إيران ستُحارب لأنها تحتضن القضية الفلسطينية دون أن يكون لها أي مطامع في المنطقة سوى نصرة الشعب الفلسطيني".

وتابع الأزبط قائلاً إن هذه القمة ستفشل كما فشلت غيرها، ولكن على كل المجتمعين اليوم وبالتحديد الدول العربية، أن تتحمل مسؤولية تبعات هذا اللقاء.

ويستضيف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد وغدًا الاثنين، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزراء خارجية مصر والإمارات، والمغرب، والبحرين.

ولا يُعرف جدول أعمال القمة السداسية تحديدًا، إلا أنها تأتي في ظل تقارير حول قرب تمخض المحادثات النووية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى عن اتفاق وسط معارضة "إسرائيلية".

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