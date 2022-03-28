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الجبهة الشعبية: فوز القوائم المستقلة دليل على صوابية الموقف باتجاه المقاومة

رمز الخبر: ۶۵۰۵۵
تأريخ النشر: 27 March 2022

قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد خريس، إن فوز قوائم التحالف الوطني والمستقلين في العديد من المواقع المهمة في الضفة، يعكس إمتعاض شعبنا الفلسطيني من سياسة الفساد والإفساد التي تمارسها السلطة الفلسطينية والقيادة المتنفذة.

وفي تصريحات لوكالة يونيوز، أضاف خريس أن هذه الانتخابات دليل على صوابية الموقف من الجمهور الفلسطيني باتجاه خط المقاومة وكرهه لمسار وصلو وما أنتجه من فساد وإفساد في المجتمع الفلسطيني.

وتابع خريس قائلاً إن فوز الأمس الذي سجلته القوائم المستقلة، إنما هو تأكيد على انحياز شعبنا الفلسطيني لهذه الشخصيات الوطنية والوازنة وكرهه الشديد لممارسات الأجهزة الأمنية خصوصًا بعد حادثة اغتيال الشهيد نزار بنات.

وأشار الى أن كل ذلك تلخص في نتاج، لذا فإن الجمهور الفلسطيني والشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني عاقبوا هذه القيادة المتنفذة وسياسة تغول الأجهزة الأمنية والقمع والظلم والإرهاب.

وبحسب النتائج الأولية للانتخابات البلدية، فإن التحالف الوطني والمستقلين حازوا على النسبة الأعلى من الأصوات في مجمل انتخابات الضفة الغربية.

ووفق المعطيات الأولية، فإن القوائم المسجلة مستقلة وائتلافية فازت برئاسة 8 مجالس بلدية من مدن الضفة من أصل 11، في حين فازت حركة فتح في 3 مدن فقط.

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