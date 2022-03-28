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الجهاد الاسلامي: قمة النقب هي قمة عار سيلحق بتاريخ كل من يشارك بها

رمز الخبر: ۶۵۰۵۴
تأريخ النشر: 27 March 2022

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، خضر حبيب ان القمة المزمع عقدها في النقب، والتي تجمع وزير خارجية الاحتلال الصهيوني يائير لابيد بنظرائه من الولايات المتحدة ومصر والامارات والبحرين والمغرب، هي قمة عار سيلحق بتاريخ كل من يشارك بها.

وفي تصريحات لوكالة يونيوز، أضاف حبيب أن "العدو الصهيوني يحاول صناعة أعداء وهميين وفي مقدمتهم الجمهورية الإسلامية في إيران التي تدعم المقاومة وتدعم الشعب الفلسطيني في نضاله وكفاحه ومقاومته للاحتلال الاسرائيلي".

وأكد أن "لا عدو لأمتنا إلا هذا العدو الصهيوني الذي يحتل أرضنا ويدنس قدسنا ويدنس المقدسات، لذلك فالعدو الصهيوني يستقوي بالأنظمة العربية المهترئة"، مشيرًا الى أن هؤلاء الزعماء الذين لا شرعية لوجودهم، بل هناك بَون شاسع بين الجماهير وبين هذه الأنظمة المهترئة.

ويستضيف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد وغدًا الاثنين، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزراء خارجية مصر والإمارات، والمغرب، والبحرين.

ولا يُعرف جدول أعمال القمة السداسية تحديدًا، إلا أنها تأتي في ظل تقارير حول قرب تمخض المحادثات النووية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى عن اتفاق وسط معارضة "إسرائيلية".

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