الجبهة الديمقراطية تدين مشاركة وزراء خارجية عرب في اللقاء المزمع عقده بالنقب

أدان القيادي في الجبهة الديمقراطية، طلال ابو ظريفة، مشاركة وزراء خارجية عرب في اللقاء المزمع عقده مع وزير الخارجية الصهيوني يائير لابيد في النقب اليوم وغدًا.

وفي تصريحات لوكالة يونيوز، قال أبو ظريفة إن هذا اللقاء الذي يتم بحضور وزراء خارجية عرب هو شرعنة وتغطية على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في مدينة النقب واستمرار لذات السياسة التي حذرنا منها، وهي سياسة الهرولة نحو الاحتلال الإسرائيلي لما تشكله من طعنة في خاصرة الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني.

ويستضيف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد وغدًا الاثنين، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزراء خارجية مصر والإمارات، والمغرب، والبحرين.

ولا يُعرف جدول أعمال القمة السداسية تحديدًا، إلا أنها تأتي في ظل تقارير حول قرب تمخض المحادثات النووية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى عن اتفاق وسط معارضة "إسرائيلية".