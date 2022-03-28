وزارة حقوق الإنسان: استمرار الحصار للعام السابع يفاقم من معاناة ومأساة الشعب اليمني

أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديملي أن "التحالف السعودي تلقى المزيد من الهزائم، لكنه لا يريد إيقاف العدوان، لافتاً إلى أن التحالف يريد إلحاق الأذى بالمدنيين، واستهداف الأسواق، والفنادق، والأماكن المكتظة بالناس".

وأوضح الديملي في تصريح لوكالة يونيوز للأخبار بمناسبة حلول الذكرى الثامنة للحرب على اليمن أن فشل التحالف الذريع في كافة الملفات يدفعه إلى تحقيق انتصارات وهمية.

وقال إن "محاولة اختزال اليمن وكأنه ضمن السعودية وأنه لا قرار ولا سيادة له، هذا كله قد انتهى، فاليمن لا بد أن يبني مقدراته بعيداً عن تدخلات السعودية والخارجية"، موضحاً أن "الانجازات كثيرة، لكن مع اشتداد الحصار تضاعفت المأساة والمعاناة".