علماء صغار في حلب يبدعون بإنجاز مشاريع تكنولوجية مصغرة تبحث مستقبلاً أفضل للبلاد

نجح مجموعة من طلاب المراحل التدريسية الأولى في حلب بإنجاز مشاريع تكنولوجية مصغرة بمجالات تقنية مختلفة بالاعتماد على المناهج العلمية.

وأنجز 70 طالباً وطالبة من مراحل عمرية مختلفة، 40 مشروعاً مصغراً بمجالات الروبوتيك والذكاء الصناعي والفيزياء والكيمياء وتوليد الطاقة، حيث بدأ العمل في بعض منها قبل أربعة أشهر، بينما طورت أخرى خلال العامين الماضيين بجهد متواصل من أولئك الطلاب.

وشهدت مدينة حلب يوم أمس انطلاق فعاليات المعرض العلمي الخامس للعلماء الصغار الذي أقامته وزارة التربية السورية وطائفة الأرمن البروتستانت في كنيسة بيت إيل في حلب, بمشاركة الطلاب الـ 70 ومشاريعهم.

وقال وزير التربية السوري دارم طباع في تصريح للصحفيين خلال افتتاح المعرض "إن المعرض يعكس التطور المعرفي لدى الطلاب"، لافتاً إلى "أهمية استخدام الروبوت بطريقة علمية مبتكرة لخدمة المجتمع".

وأكد طباع إن المشاريع المعروضة ستسهم في حل العديد من المشاكل التي تعاني منها البلاد مستقبلاً، مشيراً إلى أهمية الرعاية والدعم الذي يجب تقديمهما لهؤلاء الطلاب.

المصدر:يونيوز