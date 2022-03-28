النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۶مشاهدات
‍ پ

معرض صور لمنظمة الدفاع عن ضحايا العنف بمناسبة الذكرى السابعة للحرب على اليمن

شهدت باحة الكرسي المكسور قبالة مقر الامم المتحدة في جنيف، معرضًا للصور بمناسبة اليوم الوطني للصمود، لنشر جرائم قوى التحالف السعودي بحق اليمنيين طوال 7 سنوات من الحرب في ظل صمت عربي وعالمي مطبق.
رمز الخبر: ۶۵۰۴۸
تأريخ النشر: 27 March 2022

أقامت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف، بمناسبة دخول الحرب على اليمن عامها الثامن في ظل صمت وتقصير دوليين، معرضَ صورٍ في باحة الكرسي المكسور قبالة مقر الامم المتحدة في جنيف.

المنظمة التي تتخذ من جينف مقرًا لها، نظًمت المعرض على هامش اعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة في جنيف، وحضره عدد من الناشطين الحقوقيين من جنسيات متعددة حول العالم، اضافة الى مواطنين ومقيمين في سويسرا.

وتضمن المعرض صوًرا توثق جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية على مدى 7 سنوات تجاه الشعب اليمني وخصوصًا قتل الأطفال والنساء، وأدت الى تدمير البنية التحتية بشكل شبه كامل.

وألقت الصور الضوء على معاناة المرضى اليمنيين وفقدان الرعاية الطبية الى حدها الأدنى ونقص الغذاء والوقود بسبب استمرار الحصار الذي صنفه خبراء مجلس حقوق الانسان حول اليمن ضمن جرائم الحرب التي تستدعي الملاحقة الجنائية.

المصدر:يونيوز

معرض صور لمنظمة الدفاع عن ضحايا العنف بمناسبة الذكرى السابعة للحرب على اليمن

معرض صور لمنظمة الدفاع عن ضحايا العنف بمناسبة الذكرى السابعة للحرب على اليمن

معرض صور لمنظمة الدفاع عن ضحايا العنف بمناسبة الذكرى السابعة للحرب على اليمن

معرض صور لمنظمة الدفاع عن ضحايا العنف بمناسبة الذكرى السابعة للحرب على اليمن

معرض صور لمنظمة الدفاع عن ضحايا العنف بمناسبة الذكرى السابعة للحرب على اليمن

معرض صور لمنظمة الدفاع عن ضحايا العنف بمناسبة الذكرى السابعة للحرب على اليمن

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بلينكن يبحث مع الرئيس الصهيوني العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية
 بلينكن: لا نهدف لتغيير النظام السياسي في روسيا.. ونلتزم بمنع ايران امتلاك سلاح نووي
تل ابيب وواشنطن تؤكدان ضرورة العمل سويا للحيلولة دون امتلاك إيران لسلاح نووي
وزير الخارجية الإسرائيلي: لدينا خلافات مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي مع إيران
اشتية: الأزمة الأوكرانية دفعت القضية الفلسطينية إلى الأمام مجددا
زاخاروفا تصف تصريحات بوريل بـ"الدنيئة" وتؤكد أن المفاوضات مع أوكرانيا "ليست جيدة أو سيئة"
وزيرة النقل الإسرائيلية تغادر إلى الإمارات اليوم لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم
لجنة الانتخابات تعلن النتائج النهائية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية
المبعوث الاممي الخاص الى اليمن: مستمرون بالتواصل مع جميع الأطراف لفرض هدنة خلال شهر رمضان
اشتية لدى لقائه بوريل يدعو لاجراءات أوروبية لوقف الاستيطان والانتهاكات الاسرائيلية
امير عبد اللهيان يعلن الاقتراب من نقطة التوصل للاتفاق النووي "رغم وجود قضايا قليلة ومهمة"
سعيد ردا على الغنوشي: ليجتمعوا في مركبة فضائية.. ومن يحلم بالعودة إلى الوراء هو واهم
باشاغا يتهم الدبيبة بإفشال الانتخابات الليبية ويؤكد: لا مخرج من الأزمة الحالية غير التوافق
المقاومة الشعبية: لقاء النقب يهدف إلى ضرب محور المقاومة
حركة المجاهدين تؤكد رفضها للقاء النقب: طعنة لكل تضحيات شعبنا الفلسطيني
قمة "تاريخية" في النقب بمشاركة وزراء خارجية امريكا والإمارات والبحرين ومصر والمغرب
طيران التحالف السعودي يستهدف محطة للوقود في محافظة صعدة
قبيل زيارة منتظرة لبلينكن .. رئيس الأركان يستقبل وفدًا عسكريًا روسيًا
رئيس البرلمان يبحث مع وزير العدل العراقي تعزيز التعاون في المجال التشريعي والعمل البرلماني
صنعاء تحيي اليوم الوطني للصمود بمسيرة حاشدة والمشاركون يؤكدون: خيار المواجهة هو الخيار الصائب
الحلبوسي: يجب الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية
ميقاتي يبحث مع وزيري خارجية الاردن وسلطنة عمان سبل تعزيز العلاقات
الدفاع: مقتل 50 من القوات الأوكرانية وتدمير 91 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
نسعى لاعادة التعافي الاقتصادي والمالي للبنان.. والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة
مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية يصل الخرطوم
الرئيس عباس يدلي بصوته في الانتخابات المحلية في مدينة البيرة
بلينكن يبحث مع الرئيس الصهيوني العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية
إصابة مواطن يمني بجروح جراء استهداف الجيش السعودي لمديرية رازح في صعدة
بايدن يصف بوتين بـ"الجزار"والكرملين يحذر ويذكره بالمحرض على قصف يوغوسلافيا وقتل أطفالها
سعيد ردا على الغنوشي: ليجتمعوا في مركبة فضائية.. ومن يحلم بالعودة إلى الوراء هو واهم