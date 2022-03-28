معرض صور لمنظمة الدفاع عن ضحايا العنف بمناسبة الذكرى السابعة للحرب على اليمن

شهدت باحة الكرسي المكسور قبالة مقر الامم المتحدة في جنيف، معرضًا للصور بمناسبة اليوم الوطني للصمود، لنشر جرائم قوى التحالف السعودي بحق اليمنيين طوال 7 سنوات من الحرب في ظل صمت عربي وعالمي مطبق.

أقامت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف، بمناسبة دخول الحرب على اليمن عامها الثامن في ظل صمت وتقصير دوليين، معرضَ صورٍ في باحة الكرسي المكسور قبالة مقر الامم المتحدة في جنيف.

المنظمة التي تتخذ من جينف مقرًا لها، نظًمت المعرض على هامش اعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة في جنيف، وحضره عدد من الناشطين الحقوقيين من جنسيات متعددة حول العالم، اضافة الى مواطنين ومقيمين في سويسرا.

وتضمن المعرض صوًرا توثق جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية على مدى 7 سنوات تجاه الشعب اليمني وخصوصًا قتل الأطفال والنساء، وأدت الى تدمير البنية التحتية بشكل شبه كامل.

وألقت الصور الضوء على معاناة المرضى اليمنيين وفقدان الرعاية الطبية الى حدها الأدنى ونقص الغذاء والوقود بسبب استمرار الحصار الذي صنفه خبراء مجلس حقوق الانسان حول اليمن ضمن جرائم الحرب التي تستدعي الملاحقة الجنائية.

المصدر:يونيوز