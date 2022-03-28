كباشي يؤكد دعم الحكومة للمبادرة الأممية الأفريقية للوصول إلى توافق سياسي بين كافة الأطراف

استقبل عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي اليوم القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفيرة لوسي تاملين، واكد دعم الحكومة للمبادرة الأممية الأفريقية للوصول إلى توافق سياسي بين كافة الأطراف.

أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، "دعم الحكومة للمبادرة الأممية الأفريقية وتسهيل الحوار بين كافة الأطراف السياسية دون إقصاء، وصولا الى توافق يؤدي إلى حلول لكافة التعقيدات السياسية بالبلاد."

وأوضح كباشي، لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم السبت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفيرة لوسي تاملين ان اللقاء يأتي في إطار "التشاور بين الحكومة والادارة الأمريكية بشأن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وانفاذ اتفاق جوبا لسلام السودان".

وعن الأزمة الروسية الاوكرانية، أكد موقف السودان القائم على "ضرورة حل الأزمة بالتفاوض، وفقا للاعراف والمواثيق الدولية التي تحكم علاقات الدول في حالتي الحرب والسلم، باعتبار ان الدولتين عضوان في الأمم المتحدة."

المصدر:يونيوز