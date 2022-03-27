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طيران التحالف السعودي يستهدف محطة للوقود في محافظة صعدة

استهدفت قوى التحالف السعودي اليوم السبت محطة وقود في محافظة صعدة فارغة بسبب الحصار.
رمز الخبر: ۶۵۰۴۲
تأريخ النشر: 27 March 2022

استهدفت قوى التحالف السعودي اليوم محطة وقود في محافظة صعدة فارغة بسبب الحصار.

وقال شهود عيان إن التحالف استهدف المحطة رغم العلم أنها فارغة أصلاً بسبب الحصار.

وكان طيران التحالف السعودي، قد استهدف ليل الجمعة السبت، ميناء الصليف ومنشآت النفط ومؤسسة الكهرباء في محافظة الحديدة الساحلية في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار بالمحافظة.

وبحسب مصادر محلية في الحديدة، فإن طيران التحالف استهدف مؤسسة الكهرباء بـ 3 غارات جوية، بـ 3 غارات استهدفت منشآت النفط في الحديدة، وغارة على ميناء الصليف.

من جهته أكد متحدث شركة النفط اليمنية عصام المتوكل أن غارات التحالف استهدفت المنشآت النفطية بميناء الحديدة رغم خلوها من الوقود بسبب احتجازه لسفن النفط المرخصة أمميًا.

وأكد المتوكل أنه لا يوجد في خزانات الشركة بالحديدة سوى المواد التابعة للأمم المتحدة التي وصلت مؤخرًا وتم الإعلان عنها في حينه.

المصدر: قناة المسيرة.

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