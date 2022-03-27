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ميقاتي يبحث مع وزيري خارجية الاردن وسلطنة عمان سبل تعزيز العلاقات

التقى رئيس الحكومة اللبنانية ​نجيب ميقاتي على هامش "منتدى ​الدوحة​"، كلًّا من وزير خارجية الأردن ايمن الصفدي ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن محمد البوسعيدي وبحث معهما العلاقات الثنائية.
رمز الخبر: ۶۵۰۴۱
تأريخ النشر: 27 March 2022

التقى رئيس الحكومة اللبنانية ​نجيب ميقاتي على هامش "منتدى ​الدوحة​"، اليوم السبت، بوزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي.

وبحث ميقاتي والصفدي أطر تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والتطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى ميقاتي ايضًا، وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن محمد البوسعيدي لبحث العلاقات اللبنانية العمانية وسبل تعزيزها على كافة المستويات.

وجرى اللقاءان في مقر إقامة ميقاني بالدوحة، بحضور الوفد اللبناني المرافق الذي يضم كلاًّ من وزير الصحة فراس أبيض، وزير البيئة ناصر ياسين، وسفيرة لبنان في قطر فرح بري، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.

المصدر:يونيوز

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