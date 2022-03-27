النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۵مشاهدات
‍ پ

الحلبوسي: يجب الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، خلال جلسة البرلمان اليوم، ضرورة الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية.
رمز الخبر: ۶۵۰۳۹
تأريخ النشر: 27 March 2022

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ضرورة الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أن" الحلبوسي أوضح خلال جلسة البرلمان أن فقرة انتخاب رئيس الجمهورية تحتاج الى نصاب ثلثي عدد أعضاء المجلس بحسب ما اقرته المحكمة الاتحادية ونص عليه الدستور بهذا الشأن"، مبينًا أن"عدم تحقيق النصاب المطلوب يحتم علينا الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب الرئيس".

وجاء في بيان الدائرة الاعلامية لمجلس النواب أن "البرلمان حدد يوم الاربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية"، فيما أكّد مصدر رسمي أن سبب التأجيل هو "عدم اكتمال نصاب ثلثي أعضاء المجلس" وعددهم 329 نائباً.

وأكّد البيان أن 202 نائباً حضروا الجلسة فيما يبلغ النصاب الضروري للشروع بالانتخاب 220 نائباً.

وأرجأ البرلمان العراقي للمرة الثانية جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية كانت مقررةً السبت إلى الأربعاء 30 آذار/مارس، لعدم اكتمال نصاب الثلثين المفترض توفيره، وذلك بعد مقاطعة الجلسة من قبل قوى "الاطار التنسيقي" وحلفائه.

وسلّم الإطار التنسيقي رئاسة البرلمان قائمة تضم أسماء 126 برلمانياً قرروا مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والتي ضمّت 81 برلمانياً عن الإطار التنسيقي و18 برلمانياً عن الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم 12 برلمانياً و"إشراقة كانون" 6 برلمانيين والاتحاد الاسلامي والعدل الإسلامية 5 برلمانيين.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
طيران التحالف السعودي يستهدف محطة للوقود في محافظة صعدة
ميقاتي يبحث مع وزيري خارجية الاردن وسلطنة عمان سبل تعزيز العلاقات
صنعاء تحيي اليوم الوطني للصمود بمسيرة حاشدة والمشاركون يؤكدون: خيار المواجهة هو الخيار الصائب
الحلبوسي: يجب الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية
مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية يصل الخرطوم
بايدن يصف بوتين بـ"الجزار"والكرملين يحذر ويذكره بالمحرض على قصف يوغوسلافيا وقتل أطفالها
رئيس البرلمان يبحث مع وزير العدل العراقي تعزيز التعاون في المجال التشريعي والعمل البرلماني
إصابة مواطن يمني بجروح جراء استهداف الجيش السعودي لمديرية رازح في صعدة
قبيل زيارة منتظرة لبلينكن .. رئيس الأركان يستقبل وفدًا عسكريًا روسيًا
الدفاع: مقتل 50 من القوات الأوكرانية وتدمير 91 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
الرئيس عباس يدلي بصوته في الانتخابات المحلية في مدينة البيرة
قمة "تاريخية" في النقب بمشاركة وزراء خارجية امريكا والإمارات والبحرين ومصر والمغرب
نسعى لاعادة التعافي الاقتصادي والمالي للبنان.. والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة
"العلاقات تتطور".. الأمير وليام يعلن تأييد استقلال دول الكاريبي
"الولايات المتحدة مصاص دماء اقتصادي .. وحان وقت دق وتد خشبي في قلبها"
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 26-03-2022
السيد عبدالملك الحوثي: قوى العدوان تريد اليمن خاضعا لأمريكا و'إسرائيل'
مع انطلاق سباق الفورمولا -1 في جدة.. القوات اليمنية تضرب منشآت حساسة في جدة والرياض
وزارة الزراعة تمتنع عن تنفيذ الإعفاءات الجمركية رغم قرار الحكومة بفتح الاستيراد
مفتي الديار اليمنية يدعو الشعب اليمين للمشاركة الجماهيرية الواسعة في اليوم الوطني للصمود
وزير الخارجية الإيرانية يزور روضة الشهداء في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت
ألسنة اللهب لا تزال تتصاعد من منشآت النفط المستهدفة في جدة
ارتفاع أسعار النفط بعد تعرض منشآت لشركة أرامكو لهجوم في السعودية
افتتاح الدورة الـ 25 لمعرض الكتاب.. والرئيس تبون يعفي المشاركين من شراء الأجنحة
القوات اليمنية تدشن العام الثامن من الصمود بإستهدف العديد من المنشآت السعودية في جدة والرياض
إضاءة برج آزادي في طهران بالعلم اليمني وصور القادة اليمنيين في اليوم الوطني للصمود
الدفاع الروسية: نحاصر كييف وخاركوف وتشرنيغوف وسومي ونيكولاييف ونسيطر على خيرسون
القوى المناهضة للتحالف: أنصار الله تعمل على تطوير استراتيجيتها وكل الخيارات متاحة أمامها
السيطرة على حريق الخزان الأول بمنشأة تابعة لأرامكو والعمل على إخماد حريق ثانٍ في جدة
العملية العسكرية تنهي شهرها الأوّل بانجازات ميدانية تقابلها عقبات بوجه الخطة الروسية