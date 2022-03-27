مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية يصل الخرطوم

وصل مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، على رأس وفد من حكومة بلاده، الى السودان ظهر اليوم السبت، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وصل السودان ظهر اليوم، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، على رأس وفد من حكومة بلاده، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وكان في إستقباله بمطار الخرطوم، الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف.

وأوضح قلواك، في تصريح صحفي، أن الوفد يحمل رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق اول سلفاكير ميارديت لإطلاع رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه على سير تنفيذ بنود اتفاقية جوبا المنشطة بوصف السودان ضامناً للاتفاق.

وأضاف أن الزيارة "تهدف للوقوف على تطورات الأوضاع السياسية في السودان، وسبل الوصول لاتفاق يضمن استقرار وامن السودان، بجانب مناقشة القضايا والملفات الأمنية المشتركة".

وناشد المستشار قلواك، الشباب "لحماية مكتسبات ثورتهم بالتنسيق مع مجلس السيادة والقوات المسلحة لأنها الضامن الأول لسلامة وحماية الوطن والمواطن."

وأعرب مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، عن أمله في "نجاح جهود المبادرة الاممية والافريقية في إيجاد قاعدة مشتركة للحوار وصولا لتوافق سياسي تام".

المصدر:يونيوز