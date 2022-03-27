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بايدن يصف بوتين بـ"الجزار"والكرملين يحذر ويذكره بالمحرض على قصف يوغوسلافيا وقتل أطفالها

بعد أن وصفه بـ"مجرم حرب" قبل أسابيع، عاد الرئيس الأميركي جو بايدن ليوجه وصفًا جديدًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو، اذ قال بايدن ردًا على سؤال حول رأيه بفلاديمير بوتين: "إنه جزّار".
رمز الخبر: ۶۵۰۳۷
تأريخ النشر: 27 March 2022

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالـ"جزّار" وذلك خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو، اليوم السبت.

وردًا على سؤال حول رأيه "بفلاديمير بوتين نظرًا لما يفعله بهؤلاء الناس"، قال بايدن: "إنه جزّار".

وأضاف بايدن في تصريحات للصحفيين على هامش لقائه باللاجئين، أنه لا يعتقد بأن روسيا غيرت استراتيجيتها من حربها على أوكرانيا، وذلك بعد أن قالت موسكو إنها تركز على "التحرير" الكامل لإقليم دونباس الانفصالي بشرق أوكرانيا.

وتعهد بايدن، خلال لقائه مع اللاجئين اليوم، بأن الولايات المتحدة ستصدر المزيد من صواريخ "جافلن" المضادة للدروع وأسلحة أخرى إلى حكومة كييف بغية "مساعدة الأوكرانيين في طرد الغزاة".

وسرعان ما علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على كلام الرئيس الأمريكي بالقول: "من المستغرب سماع مثل هذه الاتهامات بحق بوتين من قبل بايدن الذي سبق أن أصدر أوامر بقصف يوغوسلافيا وقتل الناس".

وحذّر بيسكوف من أن "الإهانة الجديدة بحق بوتين من قبل بايدن تضيّق أكثر نافذة الفرص المتوفرة لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة".

وسبق أن وصف بايدن نظيره الروسي بأنه "مجرم حرب" و"قاتل".

وأجرى بايدن في وقت سابق من اليوم في وارسو محادثات مع الرئيس البولندي، أندجي دودا، ووزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين، دميتري كوليبا وأليكسي ريزنيكوف.

وكان بايدن قد أثار أمس موجة تساؤلات إذ خاطب جنودا أمريكيين منتشرين في بولندا، متحدثا عن الوضع في أوكرانيا، بالقول: "سترون عندما ستكونون هناك"، وذلك على الرغم من نفيه مرارا وجود أي خطط لدى واشنطن لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

وأوضح البيت الأبيض لاحقًا أن موقف بايدن لا يزال ثابتًا في هذا الشأن ولم يطرأ أي تغيير فيه.

المصدر:يونيوز

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