النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۰مشاهدات
‍ پ

قبيل زيارة منتظرة لبلينكن .. رئيس الأركان يستقبل وفدًا عسكريًا روسيًا

زار وفد عسكري روسي رفيع الجزائر، قبيل أيام من زيارة منتظرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لهذا البلد، حيث التقى الوفد برئاسة مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسي امس رئيس الأركان الجزائري السعيد شنقريحة.
رمز الخبر: ۶۵۰۳۴
تأريخ النشر: 27 March 2022

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، أمس الجمعة، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني في روسيا ديمتري شوقاييف.

ووفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، فقد جرى الاستقبال بحضور ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وسفير روسيا بالجزائر وأعضاء الوفد الروسي.

وخلال اللقاء، أجرى الطرفان محادثات تناولت "حالة التعاون العسكري بين البلدين"، كما تبادلا "التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب البيان الذي أضاف انه تم في نهاية اللقاء تبادل هدايا بين الجانبين.

وأضاف البيان: يأتي هذا اللقاء في ختام الزيارة التي يقوم بها الوفد الروسي الى الجزائر في الفترة الممتدة من الـ23 إلى الـ25 مارس 2022 لحضور أعمال الاجتماع العادي للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني، المنعقد الخميس الـ24 مارس بالنادي الوطني للجيش بالناحية العسكرية الأولى.

وتأتي زيارة الوفد الروسي للجزائر، قبيل أيام فقط من زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لهذا البلد.

والأسبوع المقبل، يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة رسمية للجزائر، هي الأولى من نوعها منذ 22 عامًا.

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن وزير الخارجية الأمريكي يزور الجزائر الأسبوع المقبل، ضمن جولة تقوده أيضا إلى المغرب وفلسطين المحتلة.

ووفق المصدر ذاته، فإن جولة بلينكن تهدف "لإظهار استمرارية التزام الولايات المتحدة بقضايا المنطقة"، فيما لم تؤكد السلطات الجزائرية حتى الآن هذه المعلومات.

بدورها، كشفت وسائل إعلام جزائرية أن بلينكن سيشارك في افتتاح جناح الولايات المتحدة في معرض الجزائر الدولي للاستثمار، الذي تقرر أن تكون واشنطن ضيف شرفه.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
طيران التحالف السعودي يستهدف محطة للوقود في محافظة صعدة
ميقاتي يبحث مع وزيري خارجية الاردن وسلطنة عمان سبل تعزيز العلاقات
صنعاء تحيي اليوم الوطني للصمود بمسيرة حاشدة والمشاركون يؤكدون: خيار المواجهة هو الخيار الصائب
الحلبوسي: يجب الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية
مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية يصل الخرطوم
بايدن يصف بوتين بـ"الجزار"والكرملين يحذر ويذكره بالمحرض على قصف يوغوسلافيا وقتل أطفالها
رئيس البرلمان يبحث مع وزير العدل العراقي تعزيز التعاون في المجال التشريعي والعمل البرلماني
إصابة مواطن يمني بجروح جراء استهداف الجيش السعودي لمديرية رازح في صعدة
قبيل زيارة منتظرة لبلينكن .. رئيس الأركان يستقبل وفدًا عسكريًا روسيًا
الدفاع: مقتل 50 من القوات الأوكرانية وتدمير 91 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
الرئيس عباس يدلي بصوته في الانتخابات المحلية في مدينة البيرة
قمة "تاريخية" في النقب بمشاركة وزراء خارجية امريكا والإمارات والبحرين ومصر والمغرب
نسعى لاعادة التعافي الاقتصادي والمالي للبنان.. والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة
"العلاقات تتطور".. الأمير وليام يعلن تأييد استقلال دول الكاريبي
"الولايات المتحدة مصاص دماء اقتصادي .. وحان وقت دق وتد خشبي في قلبها"
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 26-03-2022
السيد عبدالملك الحوثي: قوى العدوان تريد اليمن خاضعا لأمريكا و'إسرائيل'
مع انطلاق سباق الفورمولا -1 في جدة.. القوات اليمنية تضرب منشآت حساسة في جدة والرياض
وزارة الزراعة تمتنع عن تنفيذ الإعفاءات الجمركية رغم قرار الحكومة بفتح الاستيراد
مفتي الديار اليمنية يدعو الشعب اليمين للمشاركة الجماهيرية الواسعة في اليوم الوطني للصمود
وزير الخارجية الإيرانية يزور روضة الشهداء في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت
ألسنة اللهب لا تزال تتصاعد من منشآت النفط المستهدفة في جدة
ارتفاع أسعار النفط بعد تعرض منشآت لشركة أرامكو لهجوم في السعودية
افتتاح الدورة الـ 25 لمعرض الكتاب.. والرئيس تبون يعفي المشاركين من شراء الأجنحة
القوات اليمنية تدشن العام الثامن من الصمود بإستهدف العديد من المنشآت السعودية في جدة والرياض
إضاءة برج آزادي في طهران بالعلم اليمني وصور القادة اليمنيين في اليوم الوطني للصمود
الدفاع الروسية: نحاصر كييف وخاركوف وتشرنيغوف وسومي ونيكولاييف ونسيطر على خيرسون
القوى المناهضة للتحالف: أنصار الله تعمل على تطوير استراتيجيتها وكل الخيارات متاحة أمامها
السيطرة على حريق الخزان الأول بمنشأة تابعة لأرامكو والعمل على إخماد حريق ثانٍ في جدة
العملية العسكرية تنهي شهرها الأوّل بانجازات ميدانية تقابلها عقبات بوجه الخطة الروسية