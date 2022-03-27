قبيل زيارة منتظرة لبلينكن .. رئيس الأركان يستقبل وفدًا عسكريًا روسيًا

زار وفد عسكري روسي رفيع الجزائر، قبيل أيام من زيارة منتظرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لهذا البلد، حيث التقى الوفد برئاسة مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسي امس رئيس الأركان الجزائري السعيد شنقريحة.

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، أمس الجمعة، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني في روسيا ديمتري شوقاييف.

ووفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، فقد جرى الاستقبال بحضور ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وسفير روسيا بالجزائر وأعضاء الوفد الروسي.

وخلال اللقاء، أجرى الطرفان محادثات تناولت "حالة التعاون العسكري بين البلدين"، كما تبادلا "التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب البيان الذي أضاف انه تم في نهاية اللقاء تبادل هدايا بين الجانبين.

وأضاف البيان: يأتي هذا اللقاء في ختام الزيارة التي يقوم بها الوفد الروسي الى الجزائر في الفترة الممتدة من الـ23 إلى الـ25 مارس 2022 لحضور أعمال الاجتماع العادي للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني، المنعقد الخميس الـ24 مارس بالنادي الوطني للجيش بالناحية العسكرية الأولى.

وتأتي زيارة الوفد الروسي للجزائر، قبيل أيام فقط من زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لهذا البلد.

والأسبوع المقبل، يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة رسمية للجزائر، هي الأولى من نوعها منذ 22 عامًا.

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن وزير الخارجية الأمريكي يزور الجزائر الأسبوع المقبل، ضمن جولة تقوده أيضا إلى المغرب وفلسطين المحتلة.

ووفق المصدر ذاته، فإن جولة بلينكن تهدف "لإظهار استمرارية التزام الولايات المتحدة بقضايا المنطقة"، فيما لم تؤكد السلطات الجزائرية حتى الآن هذه المعلومات.

بدورها، كشفت وسائل إعلام جزائرية أن بلينكن سيشارك في افتتاح جناح الولايات المتحدة في معرض الجزائر الدولي للاستثمار، الذي تقرر أن تكون واشنطن ضيف شرفه.

المصدر:يونيوز