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الرئيس عباس يدلي بصوته في الانتخابات المحلية في مدينة البيرة

أدلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مساء اليوم السبت، بصوته في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، في مدرسة المستقبل الصالح في مدينة البيرة.
رمز الخبر: ۶۵۰۳۲
تأريخ النشر: 27 March 2022

وقال الرئيس عباس عقب الإدلاء بصوته: "سعداء جدًا أن شعبنا يمارس الديمقراطية"، معربًا عن أمله أن تعم الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية، وليس فقط في الضفة الغربية، وأن يتاح لنا أن نجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كل الأراضي الفلسطينية".

ورافق الرئيس الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الوزير حسين الشيخ.

وكان في استقبال عباس لدى وصوله إلى مركز الاقتراع، كل من محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وعدد من أعضاء اللجنة، بحضور المشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف.

المصدر:يونيوز

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