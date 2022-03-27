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قمة "تاريخية" في النقب بمشاركة وزراء خارجية امريكا والإمارات والبحرين ومصر والمغرب

ستضيف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، يومي الأحد والاثنين المقبلين، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزراء خارجية دول الإمارات، والمغرب، والبحرين.
رمز الخبر: ۶۵۰۳۱
تأريخ النشر: 27 March 2022

رحّب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، بنظرائه وزراء الخارجية الذين سيشاركون في قمة النقب يومي الأحد والإثنين.

ووصف لابيد اجتماع يوم غد في النقب بحضور وزراء خارجية أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب بـ"القمة التاريخية".

وقال لابيد في تغريدة على تويتر: "قمة تاريخية، "قمة النقب" ستبدأ غدًا. مرحبًا بكم وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات، البحرين، المغرب ومصر".

وقالت وزارة خارجية الاحتلال في بيان: "يستضيف وزير الخارجية يائير لابيد، وزير الخارجية الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب ومصر في "قمة النقب" التي ستنعقد في سديه بوكير، بعد ظهر غد الأحد وصباح الاثنين".

وأضافت: "ويشارك في هذا الاجتماع التاريخي ستة وزراء خارجية هم: وزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة ووزير خارجية مصر سامح شكري".

وأشارت الى انه "سيصل وزراء الخارجية ابتداء من بعد ظهر غد الأحد إلى سديه بوكر وسيتناولون العشاء معًا".

وقالت: "ستعقد صباح الاثنين اجتماعات بين وزراء الخارجية وفي ختامها ستلقى تصريحات للصحافة".

المصدر:يونيوز

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