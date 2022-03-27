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"العلاقات تتطور".. الأمير وليام يعلن تأييد استقلال دول الكاريبي

في المحطة الثالثة من جولته في الكاريبي، اكد حفيد ملكة بريطانيا الأمير وليام، أنه يدعم أي قرار تتخذه دول الكاريبي بشأن مستقبلها ويحترمه.
رمز الخبر: ۶۵۰۲۹
تأريخ النشر: 26 March 2022

أكد حفيد ملكة بريطانيا الأمير وليام، في المحطة الثالثة من جولته في منطقة البحر الكاريبي، أنه يدعم أي قرار تتخذه دول الكاريبي بشأن مستقبلها ويحترمه، حيث تفكر بيليز وجزر الباهاماس وجامايكا في قطع علاقاتها مع الملكية البريطانية.

وأضاف دوق كامبريدج في خطاب ألقاه في ناسو عاصمة جزر الباهاماس أمس الجمعة، قائلاً: "في العام المقبل، أعلم أنكم جميعًا تتطلعون للاحتفال بمرور 50 عامًا على الاستقلال، الذكرى الذهبية لكم".

وتابع: "ومع احتفال جامايكا بمرور 60 عامًا على استقلالها هذا العام، واحتفال بليز بمرور 40 عامًا على استقلالها العام الماضي، أود أن أقول: نحن نؤيد بفخر ونحترم قراراتكم بشأن مستقبلكم. العلاقات تتطور. الصداقة مستمرة".

وزار الامير ويليام جزر الباهاماس يوم الخميس بعد جولة في بليز وجامايكا، وتم تحضير حفل استقبال مسائي لامع له في منتجع باها مار على الشواطئ الرملية البيضاء بشاطئ كيبل في ناسو.

واستضاف الحفل الحاكم العام لجزر الباهاماس، كورنيليوس ألفين سميث الذي يمثل الملكة إليزابيث في الدولة الجزيرة، ومنح الحفل دوق ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون الفرصة للقاء قادة المجتمع والأشخاص البارزين من جميع أنحاء جزر الباهاماس العديدة.

وكان هدف جولة الأمير وليام وزوجته كيت الاحتفال بالذكرى السبعين لتتويج الملكة إليزابيث الثانية.

ويُعد خطابه مؤشرًا على أن العائلة المالكة ستدعم تخلي الدول الثلاث عن الملكة كرئيسة لها، على غرار القرار الذي اتخذته باربادوس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

المصدر:يونيوز

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