"الولايات المتحدة مصاص دماء اقتصادي .. وحان وقت دق وتد خشبي في قلبها"

هاجم رئيس الشيشان رمضان قديروف اليوم السبت، الرئيس الامريكي جو بايدن وتساءل عن سبب انسياق القادة الأوروبيين وراء نزواته، وتجاهلهم لمصالح شعوبهم، من أجل الولايات المتحدة التي وصفها بـ "مصاص الدماء الاقتصادي".

تساءل رئيس الشيشان رمضان قديروف عن سبب انسياق القادة الأوروبيين وراء نزوات الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتجاهلهم لمصالح شعوبهم، من أجل الولايات المتحدة التي وصفها بـ "مصاص الدماء الاقتصادي".

ودعا رئيس الشيشان في منشور على حساب تيليغرام الخاص به، القادة الأوروبيين للكف عن "إعادة سرد الخرافات عن الديمقراطية الأمريكية"، داعيا إياهم لترك هذه "الأعذار التي أكل عليها الدهر وشرب".

وتساءل الرئيس الشيشاني: "إذا كان راعي البقر العجوز بايدن لا يهتم باقتصادكم أو بالعواقب السلبية التي تحدث لديكم، فلماذا تقلقون أنتم، البلدان الأوروبية المتقدمة والنامية، بشأن مصالح الولايات المتحدة أكثر من قلقكم بشأن شعوبكم وأراضيكم؟".

كما تطرق قديروف إلى هفوات الرئيس الأمريكي المتكررة قائلاً: "الرئيس الأمريكي امخرف .. حينًا ينسى أنه زوج السيدة الأولى، وحينًا يخلط بين الأوكرانيين والإيرانيين. لن أتفاجأ إذا هبطت قوات البحرية الأمريكية غدًا على ساحل الخليج العربي، وبناءً على أوامر بايدن، سعت إلى تحديد أماكن تمركز الجيش الروسي هناك".

وأعرب رئيس الشيشان عن ثقته بأن "هذه الهفوات مجرد ما يظهر للملأ"، مرجحًا "أن هناك أشياء أسوأ تحدث داخل جدران البيت الأبيض".

وخاطب السياسي الروسي في منشوره قادة الدول الأوروبية، داعيًا إياهم لتقييم الوضع بعقلانية: "لديكم فرصة رائعة للتخلص من القمع الأمريكي، في الوقت الذي يتولى فيه شخص مختل قيادة هذا البلد. فكروا في مصالح بلادكم، في نقص البنزين والغاز، في ارتفاع الأسعار"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "خلافا للولايات المتحدة النهمة، هناك العديد من الشركاء الأكثر مسؤولية في العالم، والذين لا يلجؤون إلى الكيل بمكيالين، ولن يلوموكم على ما لم تفعلوه، ولن يفسدوا اقتصادكم لإنقاذ اقتصادهم".

وخلص قديروف إلى أن "الولايات المتحدة اليوم مصاص دماء اقتصادي، وقد آن منذ زمن أوان دق وتد خشبي في قلبه""، داعيًا قادة أوروبا لإنقاذ بلادهم، و"لا تدعوا راعي البقر الأحمق يدمر بقية العالم".

المصدر:يونيوز