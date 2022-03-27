الغنوشي يدعو مكتب مجلس النواب إلى الانعقاد

دعا رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، راشد الغنوشي، مكتب مجلس النواب للانعقاد صباح يوم الاثنين، وذلك للنظر في جدول أعمال المجلس للفترة القادمة.

وجاءت دعوة الغنوشي، من خلال تدوينة نشرها مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله المكلف بالإعلام والاتصال ماهر المذيوب.

وكان أمر رئاسي قد صدر في 29 تموز/يوليو الماضي قضى "بتعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 يوليو 2021"، وأشار الأمر الرئاسي رقم 80 إلى أنه يمكن التمديد في مدة التعليق بمقتضى أمر رئاسي وفق ما ينص عليه الفصل 80 من الدستور.

كما نص الأمر أيضًا على رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة مدة تعليق أعماله، وقرر الرئيس التونسي وقتها قيس سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب" لافتًا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

المصدر:يونيوز