مشاركون في مسيرة صنعاء: العام الثامن سيكون مختلفاً وأسلحتنا ستزلزل عروش الطغاة

أحيا الآلاف من اليمنيين اليوم الوطني للصمود، بمناسبة مرور 7 سنوات من الحرب التي يشنها التحالف السعودي على اليمن.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الشورى يحيى المهدي، إن "هذا اليوم هو يوم الصمود والبذل والعطاء، وهو يوم تحطم الدبابات والمدرعات الأمريكية والبريطاني على أيدي الأبطال من قوات الجيش واللجان الشعبية الذين حولوا الأدوات البسيطة إلى أسلحة فتاكة، فكان تدمير الدبابات الأمريكية بولاعة يمنية وهذا أرعب العدو الأمريكي".

وأضاف المهدي في تصريح خاص لوكالة يونيوز للأخبار أن "الخروج الجماهيري الكبير وبهذا الحماس الكبير يدل على أن الشعب اليمني لا يزال في أوج قوته ولا يزال يعمل من أجل أن يحقق الانتصار، كما حدث من قصف للعمق السعودي قبل أيام ولم تتمكن القوات السعودية من التصدي له".

من جانبه، قال المواطن أبو راغب إن "الشعب اليمني مستمر في الدفاع عن حريته وكرامته ومقدساته، وأنه اليوم يوجه رسالة للعالم بأن العام الثامن سيكون مختلفاً عن الأعوام السابق، وسيكون عام النصر والحرية والخزي للعدوان، وعام الطيران المسير، والقوة البحرية كما قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي" .

بدوره، قال أمين حزب شباب التنمية الوطني الديمقراطي صالح السهمي إن "هذا الاحتشاد يأتي بالتزامن مع عملية كسر الحصار الثالثة التي أشفت قلوب اليمنيين من أطفال ونساء" .

أما الناشط هاشم ابراهيم فقال إن "الشعب اليمني خرج اليوم ليعلن لتحالف العدوان بأنه بعد ثمان سنوات لا يعلن صموده فقط، وإنما انتصاره عليهم، وأن المعادلة تغيرت وسيستمر قصفنا عليكم حتى يتم ايقاف العدوان ورفع الحصار" .

وعلى صعيد متصل، قال عضو اللجنة العليا للحشد والتعبئة علي مهابة إن "هذا الخروج هو خروج الأبطال الفاتحين المنتصرين، موجهاً رسالته لدول العدوان بأن الشعب اليمني في العام الثامن أكثر عزة وشجاعة وقوة، فاليمن يمتلك الصواريخ والطائرات المسيرة التي ستزلزل عروشكم، مؤكداً أنهم قادمين بإعصار يتحرك فيه كافة الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه" .

وأكد المواطنون اليمنيون المشاركون في المسيرة أن "الشعب اليمني عبر التاريخ لا يقبل الاحتلال، وأن استهداف المنشآت النفطية في العمق السعودي هو رد طبيعي ومشروع رداً على العدوان والحصار السعودي"، منوهين إلى أنه "لا يجوز أن يحاصر الشعب اليمني ويتضور جوعاً في حين يواصل السعودي انتاج النفط ويمر به من أمام أعين اليمنيين في البحار" .

واختتمت المسيرة ببيان أكد على "جملة من القضايا الهامة منها أن العدوان الإجرامي على اليمن هو أمريكي غادر تقوده أمريكا وتنفذه السعودية، وأن المواجهة لهذه العدو هي الخيار الصائب، كما طالب البيان الأحرار في المحافظات الجنوبية المحتلة بعدن وحضرموت وشبوة وغيرها بالتحرك لطرد الاحتلال الذي جاء لاستعباد شعبنا"، مؤكداً أن "القيادة الثورية والسياسية بصنعاء على وعدها وعهدها في الاستمرار في النضال حتى تحرير كل شبر في بلادنا من المحتلين" .

وبارك البيان عمليات كسر الحصار، معتبراً أنها "حق مشروع ومكفول لشعبنا اليمني"، مؤيداً كل "الخطوات التي تنتهجها القيادة لضرب المنشآت الحيوية والنفطية في مملكة العدوان حتى ترتدع وتوقف عدوانها وترفع حصارها"، كما أكد البيان على "الموقف الثابت لليمن من القضايا الهامة في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وتدخل الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، اليوم السبت 26 آذار/مارس عامها الثامن، في ظل أوضاع انسانية صعبة يعاني منها الشعب اليمني بسبب الحصار الذي تفرضه قوى التحالف في البر والبحر والجو، مع استمرار الانتهاكات التي ترتكبها الأخيرة وسط صمت دولي وعربي.

المصدر:يونيوز