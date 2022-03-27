لجنة الانتخابات تعلن نسبة الاقتراع حتى الساعة الرابعة ومؤسسة "الحق" ترصد 55 مخالفة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية "المرحلة الثانية"، التي تجري في الضفة المحتلة، بلغت 39% حتى الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت. فيما قالت مؤسسة "الحق" الحقوقية، إنها رصدت 55 مخالفة في الانتخابات اليوم.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية "المرحلة الثانية"، بلغت 39% حتى الساعة الرابعة عصراً.

وأوضحت اللجنة أن عدد المقترعين في جميع الهيئات المحلية وصل إلى 278,324 من مجمل أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 715,413 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت.

وأكدت أن مراكز الاقتراع ستُغلق في تمام الساعة السابعة، وسيسمح بعدها للمتواجدين داخل المراكز بالتصويت.

بدورها، قالت مؤسسة "الحق" الحقوقية، اليوم السبت، إنها رصدت 55 مخالفة في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية التي تجري في الضفة المحتلة.

وذكرت المؤسسة، في بيان صحفي، أن أبرز المخالفات التي رصدتها هي "استمرار الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع وخارجها، وفي محيطها لصالح القوائم الانتخابية المترشحة ودخول سيارات لساحة مراكز الاقتراع تحمل أعلام دعائية للقوائم"، وقالت إن هذا "الانتهاك الأكثر انتشاراً في مختلف مناطق الضفة خلافاً لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الذي يحظر الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع".

وأشارت إلى "حالة من الفوضى في بعض مراكز وساحات ومحطات الاقتراع، ودخول أشخاص لا عمل لهم إلى داخل محطات الاقتراع، وعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية أو إشعار المواطنين بعدم التصوير".

وكشفت عن مجموعة من التجاوزات تتعلق "بانتخاب الأميين في عدد من مراكز الاقتراع تمثلت بعدم اتباع أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، وتعليمات اللجنة فيما يخص اقتراع الأميين من خلال قيام بعض المرافقين بالتأثير على إرادة الأميين وعدم الالتزام بالتوجهات الجديدة للجنة، فيما يخص الطلب من الأميين تعبئة ورقة الاقتراع بناءً على شعار القائمة، وبالتالي استمرار تأثير المرافقين على عملية اقتراع الأميين".

وتابعت: رصدنا بعض الإشكاليات المرتبطة بالإجراءات الصحية المتبعة في العديد من مراكز الاقتراع، سواء من مندوبي لجنة الانتخابات أو من الناخبين ذاتهم، إذ لاحظ مراقبو "الحق" عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية في العملية الانتخابية.

وأكدت على "أهمية وضرورة التزام القوائم المرشحة بأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية"، وطالبت "الحق" اللجنة ب"اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وكانت عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021، قد انطلقت، صباح اليوم السبت، في 50 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وبدأت باستقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحا، حيث تجري الانتخابات المحلية وسط مقاطعة فصائلية واسعة؛ رفضا لسلوك السلطة وإلغائها للانتخابات العامة.

وسيتوجه 715 ألف ناخب وناخبة على مدار اليوم إلى مراكز الاقتراع في 50 هيئة محلية بالضفة الغربية، وذلك من خلال التنسيق مع الشرطة لتأمين عملية الانتخابات في مختلف محافظات الضفة، خاصة في 12 مركز اقتراع تقع في مناطق الخليل.

ووزعت لجنة الانتخابات 1203 صناديق اقتراع على محطات الاقتراع (غرف صفيّة) في جميع الهيئات المحلية.

وأكدت اللجنة أن في بيان سابق ان الاقتراع يتم بشكل شخصي، وعلى الناخب أن يحمل بطاقة اثبات الشخصية "الهوية" ليتمكن من الإدلاء بصوته، داعية جمهور الناخبين إلى التوجه مبكراً للتصويت وتجنب ساعات الذروة "المساء" التي قد تشهد اكتظاظاً في المراكز.

وبينت أن عملية التصويت تتم على ورقة الاقتراع من خلال وضع الناخب إشارة (X) داخل المربع إلى يمين قائمة انتخابية واحدة فقط، مشددة على أن التصويت يجب أن يتم بما يحافظ على سرية الاقتراع، لذا يُمنع اصطحاب الهواتف النقالة أثناء التصويت.

ولفتت لجنة الانتخابات إلى وضع سلسلة من الإجراءات الخاصة باقتراع المواطنين الأميين ومواءمة مراكز ومحطات الاقتراع وورقة التصويت للناخبين من ذوي الإعاقة البصرية، مشيرة إلى البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس "كورونا" الذي يجبر الناخبين والصحفيين والمراقبين والوكلاء وطواقم اللجنة على الالتزام بارتداء الكمامة والقفازات والتباعد الجسدي والتعقيم.

المصدر:يونيوز