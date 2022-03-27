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رئيس ديوان مجلس النواب يفتتح معرض الفنون التشكيلية ببنغازي الذي ينظمه مجلس الثقافة

افتتح رئيس ديوان مجلس النواب الليبي، عبدالله المصري ورئيس مجلس الثقافة العام، معرض الفنون التشكيلية الذي ينظمه مجلس الثقافة العام التابع لمجلس النواب، تحت عنوان "معزوفة لونية" بقاعة السيلفيوم بمقر المجلس في مدينة بنغازي.
رمز الخبر: ۶۵۰۱۳
تأريخ النشر: 26 March 2022

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، فإن حفل الافتتاح الذي جرى أمس الجمعة، حضره مدير مكتب شؤون الرئاسة بمجلس النواب وسفير فلسطين لدى ليبيا وعدد من الفنانين والمثقفين والمُهتمين.

وأكد رئيس ديوان مجلس النواب، أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات والنشاطات الفنية والثقافية في مدينة بنغازي التي تعطي دلالات واضحة للأمن والاستقرار الذي تنعم به مدينة الثقافة والفن بنغازي التي يجتمع بها كافة أبناء ليبيا.

وتمنى المصري الاستمرار في إقامة مثل هذه النشاطات الثقافية والفنية، مؤكداً دعم مجلس النواب المستمر لإقامة مثل هذه المحافل الفنية والثقافية.

المصدر:يونيوز

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