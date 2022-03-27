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مدير مطار صنعاء الدولي: التحالف يواصل تضييق الحصار على المطار ليسبب أزمة انسانية كبيرة

رمز الخبر: ۶۵۰۱۲
تأريخ النشر: 26 March 2022

أكد مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن قوى التحالف السعودي تستخدم كل الأساليب لاستمرار الحصار على مطار صنعاء الدولي.

وقال الشايف في مقابلة مع وكالة يونيوز للأخبار اليوم السبت، إن "المطار ومنذ أن أغلق في 9 آب/أغسطس 2016، أثّر بشكل كبير على الجانب الإنساني، وتسبب في مأساة انسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، موضحاً أن "5 آلاف شخص كانوا يسافرون عبر مطار صنعاء يومياً، من بينهم 300 مريض يومياً".

وأعلن أن "هناك 13 مليون مواطن يمني حرموا من السفر منذ 2016، من بينهم 800 ألف مريض، وهذا أحدث مأساة إنسانية، حيث أن هناك أكثر من 100 ألف مريض فارقوا الحياة لأنهم لم يتمكن من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، كما أن هناك أكثر من 400 مريض من أصحاب الأمراض المستعصية بحاجة ماسة للسفر عبر المطار وأكثر من 70 ألف مصاب بالسرطان بحاجة للسفر عبر المطار، إضافة إلى الالاف من الأمراض لا يستطيعون السفر إلى الخارج بسبب إغلاق المطار".

وأضاف أن "هناك أكثر من 4 آلاف طالب لم يتمكنوا من العودة إلى اليمن نتيجة إغلاق المطار، كما أن هناك أكثر من 5 مليون مغترب لم يتمكن من زيارة أقاربهم"، مشيراً إلى أن "هذه الأرقام تتزايد يومياً، وكل ما ازداد اغلاق مطار صنعاء كلما زادت عدد الوفيات".

وبشأن الاستهداف الذي تعرض له مطار صنعاء الدولي، أوضح الشايف أن "المطار كان أول هدف للعدوان في 26 مارس 2015، واستمر استهداف المطار بشكل متكرر إلى وقت قريب"، منوهاً إلى أن "آخر استهداف للمطار كان باستهداف مرافق مدنية يجرم استهدافها، وتم استهداف معهد الطيران المدني، ومبنى الحجر الصحي، واستهداف الهناجر التي تستقبل البضائع للرحلات، إضافة إلى استهداف محطات تموين الأمم المتحدة بالمطار" .

وأِشار الشايف إلى أن "تحالف العدوان تحدى المجتمع الدولي باستهدافه لهذه المنشآت المدنية في مطار صنعاء، والتي لا يوجد أي مبرر لاستهدافها، وتعد جريمة حرب"، لافتًا الى أن "تحالف العدوان لا يوجد لديهم جدية في فتح المطار، وأن كل المبادرات لم تجد أذناً صاغية من قبلهم، وأن تحالف العدوان يستخدم كل الأساليب لاستمرار الحصار على المطار واغلاقه، بهدف قتل الشعب اليمني، والأبرياء، لأنه كلما طال المطار والعدوان كلما زاد عدد الوفيات من المواطنين الأبرياء" .

وأوضح أنه "من المحزن أن يستهدف مطار صنعاء، ويظل فقط مخصصاً للطائرات الأممية"، مشيرًا إلى أنه "أصبح يشاع إلى أن المطار أصبح مطار الأمم المتحدة وهو ما يضعهم في موقف محرج أمام الشعب اليمني"، وأكد أن "صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وصمة عار في جبين الأمم" .

وتدخل الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، اليوم السبت 26 آذار/مارس عامها الثامن، في ظل أوضاع انسانية صعبة يعاني منها الشعب اليمني بسبب الحصار الذي تفرضه قوى التحالف في البر والبحر والجو، مع استمرار الانتهاكات التي ترتكبها الأخيرة وسط صمت دولي وعربي.

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