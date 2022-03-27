وزير النفط يستنكر العدوان المتكررة على المنشآت النفطية اليمنية

استنكر وزير النفط والمعادن اليمني، احمد دارس، اليوم السبت، استهداف قوى التحالف السعودي المتكرر لمنشآت النفط والغاز طوال سبعة أعوام من العدوان الغاشم على اليمن.

قال وزير النفط اليمني، أحمد دارس إن قوى التحالف السعودي ماضية في تشديد الحصار على الشعب اليمني عبر استهداف منشآت النفط والغاز في ميناء الحديدة لإعاقة وصول المواد البترولية والغاز المنزلي الى الشعب اليمني.

وفي تصريحات صحفية اليوم السبت، أوضح دارس ان قوى التحالف استهدفت فجر اليوم، بعدة غارات، منشآت نفطية وغازية بالحديدة، ومقطورات غاز في العاصمة صنعاء، ونتج عن هذا الاستهداف ارتكاب جريمة بشعة في صنعاء حيث أبيدت اسرتين بالكامل.

وأشار دارس الى أن العناية الالهية وكون القاطرات المستهدفة في العاصمة صنعاء فارغة، حال دون تحقق هدف التحالف بارتكاب مجزرة مروعة عن سبق قصد.

ولفت الى أن منشآت النفط والغاز اليمنية تتعرض للاستهداف المنظم طوال سبع سنوات، وثروات الشعب اليمني النفطية والغازية تُنهب من قبل قوى التحالف.

وتدخل الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، اليوم السبت 26 آذار/مارس عامها الثامن، في ظل أوضاع انسانية صعبة يعاني منها الشعب اليمني بسبب الحصار الذي تفرضه قوى التحالف في البر والبحر والجو، مع استمرار الانتهاكات التي ترتكبها الأخيرة وسط صمت دولي وعربي.

المصدر:يونيوز