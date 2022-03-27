البرلمان يفشل في تحقيق النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية ويحدّد الأربعاء المقبل موعداً جديداً

فشل مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، في تحقيق النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية وذلك بعد مقاطعة نحو 126 نائبًا، ما دفع رئيسه لتأجيل الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل.

حدّد مجلس النواب العراقي يوم الاربعاء المقبل موعدًا لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد مقاطعة نحو 126 نائبًا.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب اليوم السبت، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، افتتح اليوم السبت، أعمال جلسة البرلمان رقم (4) وعدد الحضور 202 نائب". واضاف أن "البرلمان حدد يوم الاربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية".

وقدم النائب أحمد الأسدي ضمن وثيقة تواقيع 126 نائبًا مقاطعًا للجلسة إلى رئاسة البرلمان.

وأوضحت الدائرة الإعلامية للمجلس، إن "المجلس رفع جلسته الى يوم الاثنين بعد أن أنهى القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية".

وتابعت أن "المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والمحال من الحكومة من أجل تحقيق الامن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي وخلق فرص عمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية".

المصدر:يونيوز