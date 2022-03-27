مسيرة صعدة: العدوان على اليمن تقوده أمريكا وتنفذه السعودية وبقية الدويلات والأنظمة العميلة

أكّد البيان الختامي لمسيرة اليوم الوطني للصمود في صعدة بأن "العدوان على اليمن هو عدوان أمريكي تقوده أمريكا وتنفذه السعودية وبقية الدويلات والأنظمة العميلة و مواجهتنا لهذا العدوان هو خيار صائب".

وأضاف البيان "نؤكد للأحرار والشرفاء في عدن وحضرموت وسقطرى وكل محافظاتنا ومناطقنا المحتلة بأنا على العهد والوعد بتحرير كل شبر من اليمن".

وتابع البيان "نؤكد على أننا قادمون في العام الثامن بالتوكل على الله بجحافل جيشنا المجاهد الصابر، وتلبية لدعوة قائدنا السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي".

ودعا البيان "المعتدين إلى وقف عدوانهم ورفع حصارهم وأخذ العبرة والعظة مما حدث لهم خلال السنوات الماضية".

وجدد بيان مسيرة اليوم الوطني للصمود في صعدة تأكيده على "الموقف المبدئي تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وفي محور الجهاد والمقاومة".

المصدر:يونيوز