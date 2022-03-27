إنطلاق التصويت في الانتخابات المحلية وسط مقاطعة حماس والجهاد الاسلامي

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إنطلاق عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية اليوم السبت، حيث بدأت مراكز الاقتراع استقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحاً كما هو مقرر، وستعمل حتى السابعة مساءً.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إنطلاق عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية اليوم السبت، حيث بدأت مراكز الاقتراع استقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحاً كما هو مقرر، وستعمل حتى السابعة مساءً، في حين لن تشمل الانتخابات قطاع غزة حيث إشترطت حركة حماس للمشاركة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأعلنت كما حركة الجهاد الاسلامي مقاطعة الانتخابات البلدية.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات الدكتور حنا ناصر في مؤتمر صحفي عقده في المركز الإعلامي المقام داخل مقر اللجنة بمدينة البيرة، أن العملية الانتخابية انطلقت بسلاسة، داعياً "المواطنين إلى المشاركة والتصويت، مؤكداً اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسهيل وصول الناخبين خاصة ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى مراكز ومحطات الاقتراع، واعتماد بروتوكول صحي وقائي يضمن حماية كافة شركاء العملية الانتخابية من فيروس كورونا".

وأشار ناصر إلى "تأخير فتح مركز الاقتراع في بلدة جبع بمحافظة القدس لمدة ساعتين لأسباب فنية، على أن يتم تمديد ساعات فتح المركز مساءً لتعويض ساعات الاغلاق الصباحي، كما أعلن عن تمديد التصويت لمدة ساعة في مركز اقتراع مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات في مدينة نابلس لتمكين الفلسطينيين من الطائفة السامرية للإدلاء بأصواتهم.

وأهاب رئيس اللجنة بالفصائل والأحزاب والقوائم المرشحة وكافة الشركاء الالتزام بالشروط التي تضمن سير العملية الانتخابية وفق الإجراءات بالاستناد للأحكام والقوانين، معبراً عن أسفه لعدم تمكن اللجنة من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، آملاً أن تعقد الانتخابات في القطاع بأقرب وقت ممكن. كما جدد إدانته لاعتقال سلطات الاحتلال عدداً من المرشحين، معتبراً ذلك تدخلاً في سير العملية الانتخابية، مطالباً بالافراج الفوري عنهم.

وأشار إلى "أن عدد أصحاب حق الاقتراع في هذه المرحلة يبلغ 715,413 ناخباً وناخبة يمكنهم التصويت في 315 مركز تحتوي على 1,203 صناديق اقتراع، فيما يزيد عدد الطواقم العاملين في هذه المراكز على 6,700 موظف وموظفة".

وبين أن "234 قائمة انتخابية ترشحت في 50 هيئة محلية يجري فيها اقتراع اليوم تضم هذه القوائم 2,306 مرشحين؛ 27% منهم نساء، يتنافسون جميعاً على 632 مقعداً".

ولفت ناصر إلى أن "عملية الاقتراع وكذلك الفرز ستتم بحضور أكثر من 2,600 مراقب محلي و300 مراقب دولي وضيف وما يزيد على 5300 وكيل للقوائم الانتخابية، بحيث تغلق مراكز الاقتراع في السابعة من مساء اليوم، وتختتم بالإعلان عن عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم مباشرة بعد الانتهاء من الفرز".

ومن المقرر أن يتوجه 715 ألف ناخب وناخبة على مدار اليوم إلى مراكز الاقتراع، وذلك من خلال التنسيق مع الشرطة لتأمين عملية الانتخابات في مختلف محافظات الضفة، خاصة في 12 مركز اقتراع تقع في مناطق الخليل المصنفة بـ(H2) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

ووزعت لجنة الانتخابات 1203 صناديق اقتراع على محطات الاقتراع (غرف صفيّة) في جميع الهيئات المحلية.

من بين الناخبين 13 ألفا من الأشخاص ذوي الإعاقة، و49 ألفا من كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، سيصوتون في الطوابق الأرضية من محطات الاقتراع، بالإضافة إلى استبدال 22 مركز اقتراع بسبب عدم مواءمتها بمراكز جديدة موائمة لتراعي حق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في الانتخاب، بالإضافة إلى افتتاح 22 مركز اقتراع جديدا في 12 هيئة محلية بهدف تقليل الاكتظاظ في مراكز ومحطات الاقتراع الأساسية التزاما بالتباعد للوقاية من فيروس "كورونا"، وحرصت عند اختيار المراكز المساندة أن تكون ملاصقة قدر الإمكان للمراكز الأساسية.

تجدر الإشارة إلى المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، قد انطلقت بتاريخ 11-12-2021، في 154 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية دون مشاركة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بسبب رفض "حماس" إجراءها في المرحلتين".

المصدر:يونيوز