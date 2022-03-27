النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۷مشاهدات
‍ پ

إنطلاق التصويت في الانتخابات المحلية وسط مقاطعة حماس والجهاد الاسلامي

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إنطلاق عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية اليوم السبت، حيث بدأت مراكز الاقتراع استقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحاً كما هو مقرر، وستعمل حتى السابعة مساءً.
رمز الخبر: ۶۵۰۰۷
تأريخ النشر: 26 March 2022

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إنطلاق عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية اليوم السبت، حيث بدأت مراكز الاقتراع استقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحاً كما هو مقرر، وستعمل حتى السابعة مساءً، في حين لن تشمل الانتخابات قطاع غزة حيث إشترطت حركة حماس للمشاركة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأعلنت كما حركة الجهاد الاسلامي مقاطعة الانتخابات البلدية.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات الدكتور حنا ناصر في مؤتمر صحفي عقده في المركز الإعلامي المقام داخل مقر اللجنة بمدينة البيرة، أن العملية الانتخابية انطلقت بسلاسة، داعياً "المواطنين إلى المشاركة والتصويت، مؤكداً اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسهيل وصول الناخبين خاصة ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى مراكز ومحطات الاقتراع، واعتماد بروتوكول صحي وقائي يضمن حماية كافة شركاء العملية الانتخابية من فيروس كورونا".

وأشار ناصر إلى "تأخير فتح مركز الاقتراع في بلدة جبع بمحافظة القدس لمدة ساعتين لأسباب فنية، على أن يتم تمديد ساعات فتح المركز مساءً لتعويض ساعات الاغلاق الصباحي، كما أعلن عن تمديد التصويت لمدة ساعة في مركز اقتراع مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات في مدينة نابلس لتمكين الفلسطينيين من الطائفة السامرية للإدلاء بأصواتهم.

وأهاب رئيس اللجنة بالفصائل والأحزاب والقوائم المرشحة وكافة الشركاء الالتزام بالشروط التي تضمن سير العملية الانتخابية وفق الإجراءات بالاستناد للأحكام والقوانين، معبراً عن أسفه لعدم تمكن اللجنة من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، آملاً أن تعقد الانتخابات في القطاع بأقرب وقت ممكن. كما جدد إدانته لاعتقال سلطات الاحتلال عدداً من المرشحين، معتبراً ذلك تدخلاً في سير العملية الانتخابية، مطالباً بالافراج الفوري عنهم.

وأشار إلى "أن عدد أصحاب حق الاقتراع في هذه المرحلة يبلغ 715,413 ناخباً وناخبة يمكنهم التصويت في 315 مركز تحتوي على 1,203 صناديق اقتراع، فيما يزيد عدد الطواقم العاملين في هذه المراكز على 6,700 موظف وموظفة".

وبين أن "234 قائمة انتخابية ترشحت في 50 هيئة محلية يجري فيها اقتراع اليوم تضم هذه القوائم 2,306 مرشحين؛ 27% منهم نساء، يتنافسون جميعاً على 632 مقعداً".

ولفت ناصر إلى أن "عملية الاقتراع وكذلك الفرز ستتم بحضور أكثر من 2,600 مراقب محلي و300 مراقب دولي وضيف وما يزيد على 5300 وكيل للقوائم الانتخابية، بحيث تغلق مراكز الاقتراع في السابعة من مساء اليوم، وتختتم بالإعلان عن عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم مباشرة بعد الانتهاء من الفرز".

ومن المقرر أن يتوجه 715 ألف ناخب وناخبة على مدار اليوم إلى مراكز الاقتراع، وذلك من خلال التنسيق مع الشرطة لتأمين عملية الانتخابات في مختلف محافظات الضفة، خاصة في 12 مركز اقتراع تقع في مناطق الخليل المصنفة بـ(H2) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

ووزعت لجنة الانتخابات 1203 صناديق اقتراع على محطات الاقتراع (غرف صفيّة) في جميع الهيئات المحلية.

من بين الناخبين 13 ألفا من الأشخاص ذوي الإعاقة، و49 ألفا من كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، سيصوتون في الطوابق الأرضية من محطات الاقتراع، بالإضافة إلى استبدال 22 مركز اقتراع بسبب عدم مواءمتها بمراكز جديدة موائمة لتراعي حق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في الانتخاب، بالإضافة إلى افتتاح 22 مركز اقتراع جديدا في 12 هيئة محلية بهدف تقليل الاكتظاظ في مراكز ومحطات الاقتراع الأساسية التزاما بالتباعد للوقاية من فيروس "كورونا"، وحرصت عند اختيار المراكز المساندة أن تكون ملاصقة قدر الإمكان للمراكز الأساسية.

تجدر الإشارة إلى المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، قد انطلقت بتاريخ 11-12-2021، في 154 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية دون مشاركة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بسبب رفض "حماس" إجراءها في المرحلتين".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
طيران التحالف السعودي يستهدف محطة للوقود في محافظة صعدة
ميقاتي يبحث مع وزيري خارجية الاردن وسلطنة عمان سبل تعزيز العلاقات
صنعاء تحيي اليوم الوطني للصمود بمسيرة حاشدة والمشاركون يؤكدون: خيار المواجهة هو الخيار الصائب
الحلبوسي: يجب الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية
مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية يصل الخرطوم
بايدن يصف بوتين بـ"الجزار"والكرملين يحذر ويذكره بالمحرض على قصف يوغوسلافيا وقتل أطفالها
رئيس البرلمان يبحث مع وزير العدل العراقي تعزيز التعاون في المجال التشريعي والعمل البرلماني
إصابة مواطن يمني بجروح جراء استهداف الجيش السعودي لمديرية رازح في صعدة
قبيل زيارة منتظرة لبلينكن .. رئيس الأركان يستقبل وفدًا عسكريًا روسيًا
الدفاع: مقتل 50 من القوات الأوكرانية وتدمير 91 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
الرئيس عباس يدلي بصوته في الانتخابات المحلية في مدينة البيرة
قمة "تاريخية" في النقب بمشاركة وزراء خارجية امريكا والإمارات والبحرين ومصر والمغرب
نسعى لاعادة التعافي الاقتصادي والمالي للبنان.. والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة
"العلاقات تتطور".. الأمير وليام يعلن تأييد استقلال دول الكاريبي
"الولايات المتحدة مصاص دماء اقتصادي .. وحان وقت دق وتد خشبي في قلبها"
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 26-03-2022
السيد عبدالملك الحوثي: قوى العدوان تريد اليمن خاضعا لأمريكا و'إسرائيل'
مفتي الديار اليمنية يدعو الشعب اليمين للمشاركة الجماهيرية الواسعة في اليوم الوطني للصمود
مع انطلاق سباق الفورمولا -1 في جدة.. القوات اليمنية تضرب منشآت حساسة في جدة والرياض
افتتاح الدورة الـ 25 لمعرض الكتاب.. والرئيس تبون يعفي المشاركين من شراء الأجنحة
وزارة الزراعة تمتنع عن تنفيذ الإعفاءات الجمركية رغم قرار الحكومة بفتح الاستيراد
القوات اليمنية تدشن العام الثامن من الصمود بإستهدف العديد من المنشآت السعودية في جدة والرياض
ألسنة اللهب لا تزال تتصاعد من منشآت النفط المستهدفة في جدة
إضاءة برج آزادي في طهران بالعلم اليمني وصور القادة اليمنيين في اليوم الوطني للصمود
القوى المناهضة للتحالف: أنصار الله تعمل على تطوير استراتيجيتها وكل الخيارات متاحة أمامها
الدفاع الروسية: نحاصر كييف وخاركوف وتشرنيغوف وسومي ونيكولاييف ونسيطر على خيرسون
وزير الخارجية الإيرانية يزور روضة الشهداء في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت
ارتفاع أسعار النفط بعد تعرض منشآت لشركة أرامكو لهجوم في السعودية
القسام تعرض مشاهد في ذكرى أول عملية كومندوس بحري ضد مستوطنات العدو
العملية العسكرية تنهي شهرها الأوّل بانجازات ميدانية تقابلها عقبات بوجه الخطة الروسية