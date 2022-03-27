أمير قطر: العالم وصل الى مرحلة حساسة ومفصلية والمجتمع الدولي فشل في إنصاف الفلسطينيين

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن علينا تحديد مستقبل النظام الدولي الذي نريد توريثه لأبنائنا، مشدداً على أن العالم اليوم وصل "مرحلة حساسة ومفصلية على جميع المستويات".

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمنتدى الدوحة، الذي انطلقت أعمال نسخته العشرين، اليوم السبت، وتستمر يومين.

وشدد آل ثاني في كلمته على موقف قطر الرافض للعنف والاعتداء على سيادة الدول وخرق القيم الإنسانية.

وأضاف: "لا يمكن للإنسانية القبول بتنافس الدول الكبرى في تطوير أخطر أنواع الأسلحة".

وأكد: "نؤمن أن العدالة الاجتماعية هي صمام الأمان للمجتمعات".

وقال أيضاً إن "تهمة العداء للسامية تستخدم أحيانا على نحو خاطئ ضد كل معارضة للسياسات الإسرائيلية".

وأكد أن "المجتمع الدولي فشل في إنصاف الفلسطينيين".

المصدر:يونيوز