الرئيس عون وعبداللهيان يبحثان العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد بأن التطورات في المنطقة تصب في مصلحة المنطقة برمتها ولبنان.

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد بأن التطورات في المنطقة تصب في مصلحة المنطقة برمتها ولبنان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى أمس الجمعة،بين وزير الخارجية الإيراني والرئيس اللبناني ميشال عون.

وتناول اللقاء مجموعة من القضايا ذات الإهتمام المشترك بما في ذلك توسيع العلاقات الثنائية، واستعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وقال أميرعبداللهيان، خلال اللقاء "نحن نتابع التطورات في لبنان بدقة ونحن أصدقاء وداعمون لهذا البلد في الأيام الحالكة وعند فترات الهدوء فيه" وأضاف، "نحن مستعدون للتعاون بجميع المجالات مع دولة لبنان الصديقة لنا في ظل الوضع الصعب الراهن في هذا البلد".

وفيما أشار الى سرعة وتيرة التطورات بالمنطقة، أعرب أمير عبداللهيان عن تفاؤله حيال "مستقبل المنطقة ونتائج المفاوضات".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على إستعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتسخير طاقاتها للقيام بدور في حل الأزمة اليمنية. كما أشار الى ترحيب إيران بعلاقات سوريا الإقليمية والعربية.

ونقل أمير عبداللهيان تحيات الرئيس الإيراني، السيد رئيسي وقدم دعوته الى نظيره اللبناني لزيارة طهران.

الى ذلك، أشار الرئيس عون إلى المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها لبنان وأكد أن أي مشكلة في المنطقة لها تأثير سلبي على لبنان، كما أن ظهور أي مشكلة في لبنان لها بالتأكيد انعكاسات سلبية على المنطقة برمتها".

وتحدّث الرّئيس عون عن ملف النزوح السوري إلى لبنان وتداعياته السلبيّة، مشددا على ضرورة التحرك نحو الإستقرار.

وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله في نجاح مفاوضات فيينا.

المصدر:يونيوز