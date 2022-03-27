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مبعوث الحكومة الصينية للشرق الأوسط يلتقي بوريطة: المغرب صديق وشريك استراتيجي

أعلن المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط تشاي جون عقب لقائه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن المغرب "بلد صديق وشريك استراتيجي" لبلاده، معتبرًا أن ذلك "يعزز المستقبل المشرق للعلاقات الثنائية".
رمز الخبر: ۶۵۰۰۲
تأريخ النشر: 26 March 2022

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أمس الجمعة بالرباط، مباحثات مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط، تشاي جون.

وقال جون في تصريح للصحافة عقب اللقاء، إن محادثاته مع بوريطة كانت "ودية ومثمرة"، وتم خلالها تبادل الآراء حول العديد من المواضيع خاصة العلاقات الثنائية، والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وشدّد على أن المغرب "بلد صديق وشريك استراتيجي للصين، وهو ما يعزز المستقبل المشرق للعلاقات الثنائية".

وأوضح جون أن المباحثات تطرقت أيضًا الى المواضيع الدولية والإقليمية، موضحًا أن هناك اتفاق تام في وجهات النظر بين البلدين.

وأكد أهمية "الحفاظ على الاتصال الدائم مع المغرب، وتنسيق المواقف إزاء كل التطورات في الساحة الدولية".

ونمت التجارة البينية بين الصين والمغرب بنسبة 50 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، من متوسط 4 مليارات دولار في 2016 إلى 6 مليارات بحلول 2021، وفق معطيات رسمية.

وبحسب وزارة الخارجية المغربية، فإن هناك أكثر من 80 مشروعًا مشتركًا مع الصين أو شركات صينية، قيد الإنجاز في المغرب، حيث تعد المملكة أول بلد إفريقي ينضم لمبادرة "الحزام والطريق".

و"الحزام والطريق" مبادرة صينية، تعرف أيضًا بـ"طريق الحرير" للقرن الـ21، أطلقتها بكين عام 2013، لضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، لربط أكثر من 70 بلدًا.

المصدر:يونيوز

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