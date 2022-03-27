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الامم المتحدة تؤكد ضرورة السماح للفتيات الافغانيات بالذهاب إلى المدرسة

أكد أعضاء في مجلس الأمن على ضرورة أن "تتمكن جميع الفتيات الأفغانيات من الذهاب إلى المدرسة"، وشددوا على أن "التعليم حق عالمي لجميع الأطفال".
رمز الخبر: ۶۵۰۰۰
تأريخ النشر: 26 March 2022

هذا ما جاء في بيان قرأته سفيرة الإمارات العربية المتحدة، لانا زكي نسيبة، للصحفيين في نيويورك، يوم أمس الجمعة، نيابة عن النرويج، ألبانيا، البرازيل، فرنسا، غابون، أيرلندا، المكسيك، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وأضافت السفيرة الإماراتية قائلة، "كانت أكثر من مليون فتاة أفغانية تستعد للعودة إلى المدرسة، هذا الأسبوع، ولكن تبددت آمالهن في اللحظة الأخيرة، عند بوابات المدرسة، عندما علمن أنه سيتم حرمانهن من حقهن في التعليم، من خلال قرار تعسفي".

وتابعت: "هذا القرار هو عكس الالتزامات التي تعهدت بها طالبان نفسها في الأسابيع والأشهر الأخيرة".

ووصفت السفيرة نسيبة القرار بأنه "نكسة مزعجة للغاية، في خضم الانخراط المستمر لسلطات الامر الواقع في أفغانستان مع المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن "التعليم حق عالمي لجميع الأطفال. وهذا يشمل فتيات أفغانستان".

كما تحدثت أيضا السفيرة النرويجية منى جول للصحفيين، قائلة: "قد يتساءل البعض لماذا يعتبر التعليم من اختصاص مجلس الأمن. الجواب بسيط. التعليم على شفا الانهيار".

وأكدت السفيرة جول أنه "في سبيل تأمين مستقبل آمن ومستقر لأفغانستان، لا يمكن للسلطات، ببساطة، أن تُضيّع المواهب والإمكانات وتحرم نصف سكان البلاد من التعليم، فالتعليم هو اللبنة الأساسية لكل مجتمع".

وتابعت: "بهذا البيان يبعث أعضاء مجلس الأمن برسالة موحدة إلى طالبان لفتح المدارس للجميع وتوفير بيئة تعليمية آمنة لجميع الأطفال والفتيات في البلاد".

وأشارت السفيرة جول إلى "تمديد مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، تفويض بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، لمدة عام واحد"، مشيرة إلى أن "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على استعداد لمواصلة دعم الشعب الأفغاني، بما في ذلك من خلال توفير التعليم لجميع الأطفال، وأردفت القول، "ملايين الفتيات في أفغانستان تُركن في بيوتهن وهن يبكين هذا الأسبوع. لا يمكننا أن نخذلهن".

المصدر:يونيوز

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