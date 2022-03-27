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زيلينسكي: روسيا تستهدف مدنيين في ماريوبول وتمنع دخول المساعدات

اتهم الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، السبت، روسيا بممارسة "الوحشية" ضد بلاده، داعيا إلى فرض مزيد من العقوبات عليها.
رمز الخبر: ۶۴۹۹۹
تأريخ النشر: 26 March 2022

اتهم الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، اليوم السبت، روسيا بممارسة "الوحشية ضد بلاده"، داعيا إلى "فرض مزيد من العقوبات عليها".

زيلينسكي وخلال مشاركته عبر اتصال مرئي، في أعمال النسخة العشرين لمنتدى الدوحة، التي انطلقت السبت، وتستمر يومين، ويبثها التلفزيون القطري الرسمي، قال"روسيا تهددنا باستخدام الأسلحة النووية وتدمير بلادنا".

وأوضح أن "روسيا تستهدف مدنيين في ماريوبول وتمنع دخول المساعدات".

وطالب في كلمته "الدول المنتجة للطاقة بزيادة إنتاجها لضمان عدم احتكار روسيا للإنتاج"، داعيًا إلى "ضخ مصادر الطاقة المختلفة للحد من هيمنة روسيا".

وتابع: "لا أحد آمن من صدمات اضطرابات سلاسل الغذاء."

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن "على العالم مواجهة احتمال أزمة غذائية بسبب حرب روسيا على بلاده"، وأردف "الغزو الروسي يؤدي لحرمان دول العالم من الغذاء، كما يجب مواصلة الضغط على روسيا بالعقوبات حتى نضمن عدم تدميرها العالم".

وأضاف زيلينسكي، "نحتاج إلى إصلاحات حقيقية بالمنظمات الدولية لضمان ألا تقوم الدول الكبرى بأعمال عدوانية ضد دول أخرى"، لافتًا إلى أن "4 آلاف مسلم يعيشون في ماريوبول التي تقصفها القوات الروسية بشكل عنيف".

وفي وقت سابق السبت، انطلقت أعمال النسخة العشرين من منتدى الدوحة، وتستمر يومين.

وتعقد هذه النسخة تحت عنوان "التحول إلى عصر جديد" بمشاركة نخبة من رؤساء دول وحكومات وباحثين ومفكرين ومراكز دراسات وأبحاث.

يذكر أن منتدى الدوحة، تم إنشاؤه عام 2000، كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، وهو يجمع صانعي السياسات، ورؤساء الحكومات والدول، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية.

المصدر:يونيوز

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