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شويغو: أولويتنا الحفاظ على الاستعداد القتالي للقوات النووية الاستراتيجية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن”الأولوية الآن هي الحفاظ على الاستعداد القتالي للقوات النووية الاستراتيجية”.
رمز الخبر: ۶۴۹۹۶
تأريخ النشر: 26 March 2022

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماع عمل لقيادة الوزارة تحدث فيه عن اتصالات مع وزارة المالية بشأن التزامات الميزانية وتنفيذ طلبية الدفاع الحكومية.

وفي هذا السياق أكد شويغو أن "طلبية الدفاع الحكومية يجري تنفيذها وفقا للخطة المحددة رغم كل الصعوبات الحالية".

وشدد شويغو على أنه"على الرغم من العقوبات ضد روسيا، فإن مستوى إبرام العقود الحكومية يبلغ 85٪ وسيكتمل هذا العمل بالكامل في أبريل".

وقال وزير الدفاع الروسي إنه يتم إعطاء "الأولوية للأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة والمعدات الجوية"، وأضاف أن "الحفاظ على الاستعداد القتالي للقوات النووية الاستراتيجية يمثل أولوية أيضا".

وأكد شويغو أهمية المحافظة على "الوتيرة المحددة لتسليم أسلحة متطورة إلى القوات هذا العام، رغم تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن، "وزارة الدفاع تفي بكامل التزاماتها الاجتماعية تجاه العسكريين".

المصدر:يونيوز

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