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مسيرة حاشدة في صعدة إحياء لذكرى يوم الصمود الوطني

خرجت مسيرة يمنية جماهيرية حاشدة صباح اليوم السبت في مدينة صعدة إحياء لذكرى يوم الصمود الوطني.
رمز الخبر: ۶۴۹۹۳
تأريخ النشر: 26 March 2022

وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية وصورا للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين ولقائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي وشعارات المناسبة ولافتات الحرية، ورددوا هتافات الحرية والصمود في وجه المعتدين.

وألقى محافظ صعدة محمد جابر عوض كلمة أكد فيها أن"العدوان على اليمن أعلن من أمريكا أما بقية الدول ماهي إلا قفازات لتنفيذ المشروع الأمريكي"، معتبرا أن"المسيرات الضخمة اليوم في مختلف الساحات اليمنية استفتاء وتأييدا القيادة وانتصارا للشعب اليمني بعد ثمان سنوات من العدوان".

وأدان المحافظ "جرائم العدوان على مدى ثمان سنوات الحصار على الشعب اليمني وإغلاق المنافذ والمطارات أمام المرضى واستهداف البنى التحتية لليمن".

وبارك فيها لليمن "تدشين العام الثامن للصمود وبارك عملية كسر الحصار الثالثة"، ولأجهزة الأمن "إحباط مخطط المخابرات السعودية"، ولكافة الوحدات التي "تتصدى للعدوان في مختلف المجالات".

وألقيت خلال المسيرة كلمات وقصائد شعرية أشادت بصمود الشعب اليمني على مدى سبع سنوات، مشيرة إلى "جرائم العدوان على مدى سبع سنوات"، مؤكدة على "مواصلة الصمود ومواجهة التحدي بالتحدي حتى تحقيق النصر وتحرير كل شبر في اليمن"، متوعدة "المعتدين بالرد الحاسم على جرائمهم بحق اليمن".

وطالبت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير بالمزيد من الضربات "المنكلة بدول العدوان حتى يتم رفع الحصار وتحقيق النصر لليمن".

ودعت الشعوب والمنظمات الدولية إلى الوقوف مع الشعب اليمني ومظلوميته، مؤكدة أن "جرائم العدوان بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها ولو بعد حين".

المصدر:يونيوز

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