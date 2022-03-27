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آلاف الأشخاص يفرون من منازلهم بعد ثوران بركان في "تآل"

طُلب من آلاف الأشخاص اليوم السبت إخلاء منازلهم القريبة من بركان في الفلبين بعدما ثار مطلقا الرماد والأبخرة إلى ارتفاع مئات الأمتار.
رمز الخبر: ۶۴۹۹۲
تأريخ النشر: 26 March 2022

وثار البركان تآل الواقع في بحيرة جنوب مانيلا بشكل مقتضب الساعة 7:22 صباحا (23:22 ت غ) حسبما أعلن معهد الفيليبين لرصد نشاط البراكين والزلازل في بيان.

وحذر المعهد من مزيد من الثوران البركاني ما من شأنه أن يطلق انبعاثات سريعة من الغازات والرماد والركام والتسبب بتسونامي. وأوصت الوكالة "بشدة" الأهالي المقيمين في مناطق معرضة للخطر في محيط البحيرة بالمغادرة ورفعت مستوى الانذار من درجتين إلى ثلاث. وأعقب الثوران الأولي "نشاطا فريتوماغماتيا متواصلا" أرسل سحب الرماد حتى ارتفاع 1500 متر.

ويعدّ بركان تآل من أكثر البراكين نشاطا في بلد كثيرا ما يشهد ثوران براكين وزلزال بسبب موقع الفلبين على "حلقة النار" في المحيط الهادئ وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع.

آنذاك أدى ثوران البركان إلى تصاعد سحب الرماد مسافة 15 كلم وأطلق الحمم مدمرا عددا كبيرا من المنازل وموديا برؤوس ماشية فيما اضطر عشرات آلاف الأشخاص للفرار إلى مراكز إيواء.

في تموز/يوليو الماضي رفعت وكالة رصد الزلزال مستوى الإنذار إلى ثلاث درجات بعدما ثار البركان تآل مجددا. وانبعث منه غاز ثاني أكسيد الكبريت لعدة أيام ما تسبب بسحابة كثيفة فوق العاصمة والأقاليم المجاورة.
وخُفض مستوى الإنذار إلى درجتين قبل ثورانه السبت.

المصدر:يونيوز

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