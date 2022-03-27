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زيلينسكي يشترط ضمان سيادة أوكرانيا وأراضيها في المفاوضات مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يجب ضمان سيادة بلاده وسلامة أراضيها في المفاوضات مع روسيا، لذلك يجب أن تكون الشروط عادلة، وإلا فلن يقبل الشعب الأوكراني بذلك.
رمز الخبر: ۶۴۹۹۱
تأريخ النشر: 26 March 2022

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "يجب ضمان سيادة بلاده وسلامة أراضيها في المفاوضات مع روسيا، لذلك يجب أن تكون الشروط عادلة، وإلا فلن يقبل الشعب الأوكراني بذلك".

وذكر زيلينسكي في رسالة عبر تقينة الفيديو، اليوم السبت أن "القوات المسلحة الأوكرانية التي ألحقت خسائر كبيرة بالجيش الروسي، تواصل القتال ضد هجمات العدو في دونباس وخاركيف وكييف".

وأضاف "المدافعون عننا صدوا هجمات روسيا، ووجهوا الإدارة الروسية إلى أن الفكر البسيط والمنطقي هو ضرورة التحدث، يجب التحدث بشكل عاجل وصادق من أجل تحقيق النتائج، وليس إضاعة الوقت".

وأردف "لقد قتل 16 ألف جندي روسي، من أجل ماذا؟ ومن المستفيد؟ يجب أن يكون الحديث جادًا، يجب ضمان سيادة أوكرانيا، وضمان سلامة أراضيها، لذا يجب أن تكون الشروط عادلة، وإلا فإن الشعب الأوكراني لن يقبل بذلك بالتأكيد".

وفي 24 شباط/فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.

المصدر:يونيوز

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