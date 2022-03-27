شولتس يؤكد قدرة ألمانيا على الاستغناء عن الغاز الروسي بأسرع مما يعتقد

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحفي يوم الجمعة بأن ألمانيا يمكنها التخلص من الاعتماد على الغاز الروسي، بشكل أسرع مما يعتقد.

وقال شولتس في بروكسل عقب قمة الاتحاد الأوروبي، "سنصبح مستقلين عن الغاز الروسي بأسرع مما قد يتوقعه الكثيرون"، مشيرا إلى أن ألمانيا أقل إعتمادا على الإمدادات الروسية من بعض الدول الأخرى.

وأضاف أن "عملية إستقلال دول الاتحاد الأوروبي عن الغاز الروسي أصبحت الآن غير قابلة للرجوع عنها".

وتبحث ألمانيا في الأيام والأسابيع الأخيرة عن بدائل للغاز الروسي، وفي 20 آذار / مارس توصل نائب المستشار الألماني وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ روبرت هابيك خلال زيارة لقطر، إلى اتفاق تعاون في قطاع الطاقة، من المفترض أن يوفر في المستقبل إمكانية إمداد ألمانيا بالغاز المسال.

المصدر:يونيوز