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رئيس مركز عين الانسانية: التحالف السعودي خلّف مأساة إنسانية على كافة المستويات

رمز الخبر: ۶۴۹۸۸
تأريخ النشر: 26 March 2022

أوضح الناشط الحقوقي ورئيس مركز عين الإنسانية أحمد أبو حمراء أن "الحرب على اليمن خلفت مأساة انسانية على كافة المستويات، ولا يزال التحالف السعودي يفرض حصاراً على اليمن ويمنع المشتقات النفطية من الدخول إلى ميناء الحديدة غربي اليمن".

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، أكد أبو حمراء أنه "إذا لم يكن هناك ردع للمعتدين فسوف تستمر معاناة اليمنيين، وأن دعوات السلام التي ينادي بها العدوان ما هي إلا تخدير للمجتمع الدولي واليمني" .

وأشار إلى أن"الشعب اليمني كان له الصمود الأسطوري خلال السبع السنوات الماضية، ووقف ضد العدوان والحصار، في حين أن العالم يتفرج على ما يرتكبه بحق أبناء الشعب اليمني من جرائم وغيرها، مطالباً بالتحرك الجاد لإنهاء معاناة اليمن" .

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