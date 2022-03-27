التنظيم الوحدوي الناصري: أبرز مكاسب صنعاء هو الصمود خلال السبع السنوات الماضية

أوضح عضو الامانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حميد عاصم أن"دول العدوان تصر على الاستمرار في الحرب لأنها تريد تدمير اليمن أرضاً وانسانا، وهي تريد أن تقتل الشعب اليمني".

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، أشار عاصم أن "اليمن لديه مقومات على كافة المستويات من بينها القوة الصاروخية والطيران المسير، وأن خيار اليمنيين هو السلام مع وجود القوة،" .

وأشار إلى أن" أبرز مكاسب صنعاء هو الصمود خلال السبع السنوات الماضية، فهو يجوع ويفقر ويحاصر، ومع ذلك يصمد، وقد لفت انتباه العالم بما يملك من قوة، فيما خسر العدو سمعته وأمواله على لا شيء" .